Τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη του υπουργικού Συμβουλίου.

Η αύξηση στον κατώτατο μισθό που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι 40 ευρώ και από 880 ευρώ θα διαμορφωθεί στα 920 ευρώ και θα ισχύσει από την 1η Απριλίου του 2026.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά άμεσα περίπου 575.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή σχεδόν έναν στους τέσσερις μισθωτούς. Παράλληλα, έχει έμμεσο αντίκτυπο και στο Δημόσιο, όπου ο κατώτατος λειτουργεί ως βάση για τον εισαγωγικό μισθό.

Η αύξηση των 40 ευρώ που θα ανεβάσει τον κατώτατο από τα 880 στα 920 ευρώ (μεικτά), θα μεταφερθεί αυτόματα και οριζόντια σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου επηρεάζοντας όχι μόνο τους πολιτικούς υπαλλήλους αλλά και τους λειτουργούς που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια (ένστολοι, δικαστικοί λειτουργεί, γιατροί του ΕΣΥ, πανεπιστημιακοί).

Η αύξηση του Απριλίου θα «φανεί» πρώτα στο Δώρο Πάσχα, το οποίο θα καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, και θα είναι υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό γιατί από την 1η Απριλίου 2026 θα τεθεί σε ισχύ ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός και συνεπώς το Δώρο θα αναπροσαρμοστεί με βάση τη μισθοδοσία του Απριλίου. Με τη μισθοδοσία Απριλίου θα φανούν στους λογαριασμούς των μισθωτών οι αυξήσεις σε μισθό και τριετίες.

Πρακτικά, η αύξηση στον κατώτατο μισθό αφορά, κυρίως, το Δημόσιο, καθώς θα σημάνει αυτόματες αυξήσεις στις αποδοχές περίπου 750.000 μόνιμων υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, ενώ στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο μισθό αμείβονται περίπου 500.000 εργαζόμενοι.

Οι ωφελούμενοι από την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι πολύ περισσότεροι, καθώς ο κατώτατος αποτελεί τη βάση υπολογισμού για 20 επιδόματα, με κυριότερα το επίδομα ανεργίας, την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, το εποχικό επίδομα, τα επιδόματα μαθητείας, επίσχεσης, γονικής άδειας κ.λπ.

Με αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 50 ευρώ:

Το επίδομα ανεργίας θα ανέλθει στα 564,68 ευρώ από 540 ευρώ που είναι σήμερα.

Η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας θα αυξηθεί στα 920 ευρώ, καθώς είναι ισοδύναμη με τον κατώτατο μισθό.

Το επίδομα γονικής άδειας θα ανέλθει στα 920 ευρώ, καθώς και αυτό ισούται με τον κατώτατο μισθό.

Τα επιδόματα που αυξάνονται λόγω της αύξησης του κατώτατου είναι τα εξής:



1.Ανεργίας (55% του βασικού ημερομισθίου, ή 61,4% του κατώτατου μισθού). Θα φτασειστα 564,88 ευρώ.

2.Γάμου (10% του κατώτατου μισθού) στα 92 ευρώ.

3.Τριετιών (10%-30% στον βασικό μισθό).

4. Επίδομα εργασίας (50% του επιδόματος ανεργίας μέχρι τη λήξη).

5.Οικοδόμων (70% του 37πλάσιου του βασικού ημερομισθίου).

6.Δασεργατών ρητινοσυλλεκτών, αγγειοπλαστών, εργαζομένων ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης (70% του 35πλάσιου του βασικού ημερομισθίου).

7.Σμυριδεργάτων (70% του 50πλάσιου του βασικού ημερομισθίου).

8.Καλλιτεχνών, ηθοποιών θεάτρου, εργαζομένων στον τουρισμό (70% του 25πλάσιου του βασικού ημερομισθίου).

9.Ειδικό εφάπαξ επίδομα στη θέση των καταργηθέντων επιδομάτων 3μηνης εγγραφής, λήξης ανεργίας, επίσχεσης εργασίας (37,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).

10.Μητρότητας (ίσο με κατώτατο μισθό για 9 μήνες).

11.Αφερεγγυότητας εργοδότη (από 1 έως 3 κατώτατοι μισθοί).

12.Γονικής άδειας (Κατώτατος μισθός για 2 μήνες).

13.Φοιτητικό επίδομα εξετάσεων (30 ημερομίσθια για προπτυχιακούς, 10 για μεταπτυχιακούς).

14.Μαθητευόμενων στις Σχολές ΔΥΠΑ (75% του βασικού ημερομισθίου, ανά ημέρα).

15.Μαθητείας ΕΠΑΣ-ΔΥΠΑ (50% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

16.Ασκησης φοιτητών ΤΕΙ και ΙΕΚ ΔΥΠΑ (80% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

17.Επιδότηση εργοδοτών για άσκηση φοιτητών ΤΕΙ (50% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

18.Επίδομα πρακτικής άσκησης τουριστικών σχολών (60% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

19. Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατώτατα ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατώτατα ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς.

Παράλληλα αυξάνεται το κόστος πλασματικών ετών. Εκτός από τα επιδόματα η αύξηση του κατώτατου μισθού προκαλεί και επιβαρύνσεις στις αναγνωρίσεις πλασματικών ετών ασφάλισης, καθώς το ελάχιστο ποσό εξαγοράς συνδέεται με τον κατώτατο μισθό και ανέρχεται στο 20% του εκάστοτε βασικού μισθού.