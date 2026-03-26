Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, το ECDC αξιολογεί τον κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό στην ΕΕ/ΕΟΧ ως πολύ χαμηλό

Το ιταλικό υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε το πρώτο ανθρώπινο κρούσμα στην Ευρώπη της γρίπης των πτηνών A(H9N2), σε άτομο από την περιοχή της Λομβαρδίας.

Ο ασθενής νοσηλεύεται και, όπως διευκρινίζεται, είχε ήδη επιβαρυμένη κατάσταση υγείας πριν από τη μόλυνση. Είχε βρεθεί σε μη ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς να είναι σαφές αν πρόκειται για Ιταλό ταξιδιώτη ή για ξένο επισκέπτη στην Ιταλία.

Οι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν από τον ιό H9N2 μέσω άμεσης έκθεσης σε μολυσμένα πουλερικά ή μέσω μολυσμένου ζωικού περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ τα περιστατικά σε ανθρώπους συνήθως προκαλούν ήπια νόσο.

Σχεδόν όλα τα προηγούμενα κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Κίνα. Περίπου το 90% των ανθρώπινων περιστατικών H9N2 έχει αναφερθεί εκεί, ενώ κρούσματα έχουν εντοπιστεί επίσης στην Καμπότζη, το Βιετνάμ και την Ινδία. Στην Αφρική έχουν καταγραφεί περιστατικά στην Αίγυπτο, τη Σενεγάλη και τη Γκάνα. Τα πιο πρόσφατα κρούσματα πριν από αυτό είχαν εντοπιστεί στην Κίνα τον Φεβρουάριο, ενώ πέρυσι αναφέρθηκαν 29 περιστατικά στην ηπειρωτική χώρα.

Σύμφωνα με το ιστολόγιο παρακολούθησης λοιμωδών νοσημάτων Avian Flu Diary, ορισμένα ιταλικά μέσα μεταδίδουν ότι ο ασθενής είναι αγόρι που βρισκόταν στην Αφρική, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από το ιταλικό υπουργείο Υγείας.