Στα 920 ευρώ διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός για το 2026. Μέσα σε κλίμα ακρίβειας και μεγάλης ανασφάλειας η κυβέρνηση επιλέγει αύξηση 40 ευρώ το μήνα μεικτά.

Την αύξηση του κατώτατου μισθού για το 2026 ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργός. Ο Κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μεικτά με μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι. Πρόκειται για αύξηση 1,3 ευρώ την ημέρα, μεικτά, σε μια περίοδο έντονης ανασφάλειας και μεγάλης ακρίβειας.

Η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα.

Στόχος για το 2027: μέσος μισθός 1.500 ευρώ και βασικός 950 ευρώ - στην Ελλάδα οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες.

Όπως έγραφε νωρίτερα στο Dnews η Αλεξάνδρα Κλειδαρά:

Τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, την έκτη κατά σειρά από το 2022, αναμένεται να εισηγηθούν σήμερα, Τετάρτη 26 Μαρτίου 2026, στο υπουργικό συμβούλιο η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε μια κίνηση που η κυβέρνηση εντάσσει στο ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η νέα αναπροσαρμογή, που θα συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο, πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου του 2026 και έχει διαμορφωθεί με γνώμονα, αφενός, τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων και, αφετέρου, τον σταθερό στόχο ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 950 ευρώ έως το 2027.

Ισχυρό παραμένει το σενάριο για αύξηση του κατώτατου μισθού 4,5%-5,5%, που σημαίνει ότι ο μισθός από 880 ευρώ θα αυξηθεί στα 920-930 ευρώ.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά άμεσα περίπου 575.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή σχεδόν έναν στους τέσσερις μισθωτούς. Παράλληλα, έχει έμμεσο αντίκτυπο και στο Δημόσιο, όπου ο κατώτατος λειτουργεί ως βάση για τον εισαγωγικό μισθό.

Η αύξηση του Απριλίου θα «φανεί» πρώτα στο Δώρο Πάσχα, το οποίο θα καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, και θα είναι υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό γιατί από την 1η Απριλίου 2026 θα τεθεί σε ισχύ ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός και συνεπώς το Δώρο θα αναπροσαρμοστεί με βάση τη μισθοδοσία του Απριλίου. Με τη μισθοδοσία Απριλίου θα φανούν στους λογαριασμούς των μισθωτών οι αυξήσεις σε μισθό και τριετίες.

Πρακτικά, η αύξηση στον κατώτατο μισθό αφορά, κυρίως, το Δημόσιο, καθώς θα σημάνει αυτόματες αυξήσεις στις αποδοχές περίπου 750.000 μόνιμων υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, ενώ στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο μισθό αμείβονται περίπου 500.000 εργαζόμενοι.

Οι ωφελούμενοι από την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι πολύ περισσότεροι, καθώς ο κατώτατος αποτελεί τη βάση υπολογισμού για 20 επιδόματα, με κυριότερα το επίδομα ανεργίας, την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, το εποχικό επίδομα, τα επιδόματα μαθητείας, επίσχεσης, γονικής άδειας κ.λπ.ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ