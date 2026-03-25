Αύριο Πέμπτη αναμένεται να αποφασιστεί στο υπουργικό Συμβούλιο η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου.

Και ενώ σε άλλη περίπτωση θα ήταν πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία, τώρα μέσα σε ένα κλίμα παρατεταμένης ακρίβειας και σκανδάλων κινδυνεύει- για την κυβέρνηση- να περάσει στα ψιλά...

Εκτός και αν η αύξηση αποδειχθεί «εξόχως γενναιόδωρη», όπως προγραμμάτιζε πριν τον πόλεμο. Εξόχως δύσκολο όμως υπό τις παρούσες συνθήκες. Αφήστε που τα λαϊκά νοικοκυριά ζουν ήδη με το πρώτο κύμα της νέας ακρίβειας που προκαλεί η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και όσα ακολουθούν...

Ε.Σ.