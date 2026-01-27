Μόνο τον τελευταίο μήνα του 2025 η άνοδος έφτασε το 16%.

Η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας στην εγχώρια αγορά αυξήθηκε κατά περίπου 71% σε διάστημα 12 μηνών, από τα 666 ευρώ στις αρχές του 2025 στα 1.138 ευρώ σήμερα, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ράλι που καταγράφεται στην αγορά χρυσού.

Μόνο τον τελευταίο μήνα του 2025 η άνοδος έφτασε το 16%, αποτυπώνοντας την ένταση της ανόδου στο τέλος του έτους. Αντίστοιχα, η τιμή αγοράς της χρυσής λίρας από την Τράπεζα της Ελλάδος διαμορφώνεται αισθητά χαμηλότερα, στα 971ευρώ.

Η εκτίναξη της τιμής λειτούργησε ως καταλύτης για σημαντική αύξηση των συναλλαγών μέσα στο 2025. Περισσότερες από 150.000 χρυσές λίρες άλλαξαν χέρια στη διάρκεια του έτους, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 50% σε σύγκριση με το 2024.

Κατά το πρώτο 9μηνο, η ζήτηση προερχόταν κυρίως από αγοραστές που αναζητούσαν ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο. Ωστόσο, όσο η τιμή συνέχιζε να ανεβαίνει, η εικόνα αντιστράφηκε, με ολοένα και περισσότερους κατόχους να επιλέγουν τη ρευστοποίηση. Ως αποτέλεσμα, το 60% των συνολικών συναλλαγών του 2025 αφορούσε πωλήσεις χρυσών λιρών.

Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα, ξεπερνώντας τα 5.100 δολάρια ανά ουγγιά και επεκτείνοντας το εντυπωσιακό ανοδικό του σερί, καθώς οι επενδυτές στρέφονται στο ασφαλές καταφύγιο του πολύτιμου μετάλλου εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και παγκόσμιων δημοσιονομικών κινδύνων.

Η άνοδος του πολύτιμου μετάλλου αποδίδεται στην κλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων, με πρόσφατες εστίες έντασης από τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα έως τη Μέση Ανατολή να ενισχύουν την ελκυστικότητα του χρυσού ως αντιστάθμισμα απέναντι στην αβεβαιότητα. Το νέο ανοδικό σκέλος σε χρυσό και ασήμι συνδέεται με γεωοικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη Γροιλανδία.