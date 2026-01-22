Στο τραπέζι το σενάριο επαναφοράς ρυθμίσεων με μεγάλο αριθμό δόσεων. Όλες οι πληροφορίες.

Σε παρατεταμένη εκκρεμότητα παραμένει η εφαρμογή των εξατομικευμένων ρυθμίσεων οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ, καθώς καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την είσοδο ιδιωτικών εταιρειών στη διαδικασία διαχείρισης και αποπληρωμής των χρεών. Παρότι, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας, ο διαγωνισμός αναμενόταν να έχει προκηρυχθεί ήδη από τον περασμένο Αύγουστο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη, δημιουργώντας εύλογες ανησυχίες σε χιλιάδες οφειλέτες.

Η καθυστέρηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να «παγώνουν» στην πράξη οι εξατομικευμένες ρυθμίσεις, οι οποίες είχαν παρουσιαστεί ως βασικό εργαλείο διευκόλυνσης για ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και μικρές επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα μέτρο που στόχευε στην προσαρμογή των δόσεων στο πραγματικό εισόδημα κάθε οφειλέτη, ωστόσο η μη ενεργοποίησή του οδηγεί πλέον την κυβέρνηση στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέρχεται δυναμικά στο τραπέζι το σενάριο επαναφοράς ρυθμίσεων με μεγάλο αριθμό δόσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ακόμη και η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών σε έως και 120 δόσεις, προκειμένου να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε όσους αδυνατούν να ανταποκριθούν στα υφιστάμενα σχήματα των 24 ή 48 δόσεων.

Την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων ενισχύουν τα τελευταία στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Σύμφωνα με την έκθεση για το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 το συνολικό ύψος των οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ διαμορφώθηκε στα 50,68 δισ. ευρώ, ακολουθώντας εκ νέου ανοδική πορεία. Από το ποσό αυτό, τα 29,84 δισ. ευρώ αφορούν κύριες οφειλές, ενώ τα πρόσθετα τέλη ανέρχονται σε 20,84 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος Ιουνίου 2025 το συνολικό χρέος ανερχόταν σε 50,29 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε ένα τρίμηνο αυξήθηκε κατά περίπου 390 εκατ. ευρώ. Σε ετήσια βάση, η αύξηση είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς το χρέος προς τον e-ΕΦΚΑ ενισχύθηκε κατά 1,84 δισ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να προέρχεται από τα πρόσθετα τέλη, τα οποία διογκώθηκαν κατά 1,58 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2024.

Ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών αυξάνονται κατά 2,5%, με βάση τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό του 2025. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση χιλιάδων επαγγελματιών, την ώρα που η σύνδεση των εισφορών με τον δείκτη μεταβολής των μισθών μετατίθεται για το 2027.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 87,31% των επαγγελματιών και αγροτών οφείλει ποσά έως 30.000 ευρώ, γεγονός που ενισχύει το επιχείρημα υπέρ πιο ευέλικτων και μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι πληθαίνουν οι φωνές των επαγγελματικών οργανώσεων που ζητούν την επαναφορά των 120 δόσεων.

Χαρακτηριστική είναι η παρέμβαση του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνου Δαμίγου, ο οποίος επισημαίνει ότι πάνω από τις μισές υφιστάμενες ρυθμίσεις χάνονται, με αποτέλεσμα χρέη ύψους 22,14 δισ. ευρώ να βγαίνουν εκτός ρύθμισης. Όπως τονίζει, τα σημερινά σχήματα δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των μικρών επιχειρήσεων, καθιστώντας αναγκαία μια νέα, γενναία ρύθμιση πολλών δόσεων.