Σοβαρά ερωτήματα για τη στάση της ΑΑΔΕ και τη δυνατότητα ολοκλήρωσης ουσιαστικού ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μετά την αποχώρηση της ελεγκτικής εταιρείας LEVERAGE, με φόντο τα έγγραφα που κατατέθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Από την προσεκτική ανάγνωση των στοιχείων προκύπτει ότι η θέση της ελεγκτικής εταιρείας εμφανίζεται σαφώς πιο τεκμηριωμένη και σύμφωνη με τους κανόνες του επαγγέλματος, σε αντίθεση με την αμυντική γραμμή που υιοθετεί η ΑΑΔΕ.

Η ΑΑΔΕ, η οποία έχει αναλάβει πλέον τις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζει ότι ο έλεγχος που είχε ανατεθεί στη LEVERAGE ήταν περιορισμένος, αμιγώς λογιστικός, και ότι η εταιρεία ζήτησε στοιχεία που δεν προβλέπονταν από τη σύμβαση. Με βάση αυτό το επιχείρημα, η Αρχή κατηγορεί την ελεγκτική εταιρεία για έλλειψη συνεργασίας και θεωρεί την αποχώρησή της αυθαίρετη και χωρίς νομική βάση.

Ωστόσο, τα ίδια τα έγγραφα δείχνουν μια διαφορετική εικόνα. Η ελεγκτική εταιρεία ζητούσε στοιχεία όπως ισοζύγια, καθολικά, τραπεζικές κινήσεις, φορολογικές δηλώσεις και μισθοδοτικές καταστάσεις. Πρόκειται για δεδομένα που θεωρούνται απολύτως βασικά για οποιονδήποτε σοβαρό έλεγχο ισολογισμού. Χωρίς αυτά, ένας ορκωτός ελεγκτής δεν μπορεί να σχηματίσει ασφαλή εικόνα για τα οικονομικά ενός οργανισμού, ούτε να υπογράψει έκθεση χωρίς να παραβιάσει τους επαγγελματικούς κανόνες.

Στην επιστολή αποχώρησής της, η LEVERAGE Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. εξηγεί με σαφήνεια ότι τα ζητούμενα στοιχεία δεν της παραδόθηκαν, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις. Ως αποτέλεσμα, επιβλήθηκε, όπως αναφέρει, σοβαρός περιορισμός στο πεδίο του ελέγχου, που καθιστούσε αδύνατη την ολοκλήρωσή του. Η εταιρεία επικαλείται ρητά τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, τα οποία δεσμεύουν όλους τους ορκωτούς ελεγκτές και τους υποχρεώνουν να αποχωρούν όταν δεν μπορούν να αποκτήσουν επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι οι κανόνες αυτοί δεν αποτελούν «δικαιολογία», αλλά νομική και επαγγελματική υποχρέωση. Ένας ελεγκτής που συνεχίζει έναν έλεγχο χωρίς τα αναγκαία δεδομένα διακινδυνεύει όχι μόνο την επαγγελματική του υπόσταση, αλλά και το δημόσιο συμφέρον. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποχώρηση της LEVERAGE δεν φαίνεται αυθαίρετη, αλλά επιβεβλημένη.

Αντίθετα, η απάντηση της ΑΑΔΕ προκαλεί ερωτήματα. Ενώ επιμένει ότι ο έλεγχος ήταν «στενός» και περιορισμένος, ταυτόχρονα θεωρεί υπερβολικά ακόμη και τα στοιχειώδη λογιστικά δεδομένα που ζητήθηκαν. Αυτό δημιουργεί την εύλογη απορία πώς θα μπορούσε να γίνει ουσιαστικός έλεγχος χωρίς αυτά. Επιπλέον, η Αρχή δεν τεκμηριώνει επαρκώς ότι παρέδωσε εγκαίρως τα κρίσιμα στοιχεία, μεταφέροντας σχεδόν αποκλειστικά την ευθύνη στην ελεγκτική εταιρεία.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και ο τόνος της απάντησης της ΑΑΔΕ, ο οποίος είναι έντονα κατηγορηματικός και απολογητικός. Αντί να περιορίζεται σε μια ψύχραιμη ενημέρωση της Βουλής, προχωρά σε χαρακτηρισμούς και σε απόδοση ευθυνών, την ώρα που η υπόθεση βρίσκεται υπό κοινοβουλευτική διερεύνηση. Αυτό ενισχύει την αίσθηση ότι η Διοίκηση επιχειρεί περισσότερο να αμυνθεί παρά να διευκολύνει τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η θέση της ελεγκτικής εταιρείας εμφανίζεται πιο πειστική και θεσμικά ορθή. Η LEVERAGE δεν αρνήθηκε τον έλεγχο, αλλά ζήτησε τα απολύτως αναγκαία για να τον ολοκληρώσει σύμφωνα με τους κανόνες. Όταν αυτά δεν της δόθηκαν, επέλεξε να αποχωρήσει, προστατεύοντας τόσο την επαγγελματική της ανεξαρτησία όσο και το δημόσιο συμφέρον.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία καλείται να κρίνει αν το πρόβλημα ήταν η «υπερβολή» του ελεγκτή ή η άρνηση της ΑΑΔΕ για έναν πραγματικό και αξιόπιστο έλεγχο. Το ίδιο θα διερευνήσει και η ΕΛΤΕ , η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων που διεξάγει έρευνα για το θέμα.