Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.256,32 μονάδες με άνοδο 0,48%.

Με κέρδη κινήθηκε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο κατάφερε να αψηφήσει τη διεθνή τάση αποστροφής ρίσκου και να κλείσει σε νέα υψηλά 16 ετών. Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.256,32 μονάδες με άνοδο 0,48%. Ο τζίρος, αν και μειωμένος σε σχέση με προηγούμενες συνεδριάσεις, παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα, φτάνοντας τα 268,44 εκατ. ευρώ, με τον όγκο των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 43,32 εκατ. τεμάχια. Παρά το θετικό πρόσημο του Γενικού Δείκτη, στο σύνολο της αγοράς επικράτησαν οι πτωτικές μετοχές, με 76 τίτλους να κλείνουν χαμηλότερα έναντι 57 ανοδικών, γεγονός που αποτυπώνει τον επιλεκτικό χαρακτήρα της ανόδου.

Ο τραπεζικός δείκτης διαφοροποιήθηκε πλήρως από τη γενική τάση, σημειώνοντας ισχυρή άνοδο 1,75% και κλείνοντας στις 2.668,5 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE ενισχύθηκε επίσης κατά 0,48% στις 5.733,1 μονάδες, ενώ αντίστοιχη άνοδο 0,46% κατέγραψε και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM, που έκλεισε στις 2.857,59 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι συστημικές τράπεζες κυριάρχησαν και πάλι, καταλαμβάνοντας τις πρώτες θέσεις σε τζίρο. Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε άνοδο 2,79% και επανήλθε πάνω από τα 15 ευρώ, η Eurobank ενισχύθηκε κατά 2,37% ξεπερνώντας τα 4 ευρώ, ενώ η Πειραιώς σημείωσε κέρδη 1,98%. Εξαίρεση αποτέλεσε η Alpha Bank, η οποία κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνέχισε την ανοδική της πορεία, αν και με ηπιότερους ρυθμούς, κλείνοντας με κέρδη 1,14%, ενώ θετική ήταν και η εικόνα για ΕΛΧΑ και AKTOR. Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν η Helleniq Energy, λόγω αποκοπής μερίσματος, η Metlen, ο ΟΤΕ, η Jumbo και ο ΟΠΑΠ, ο οποίος συμπλήρωσε δέκα αρνητικές συνεδριάσεις στις έντεκα από την αρχή του έτους.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε το ισχυρό άλμα της ΑΒΑΞ, ενώ θετικά κινήθηκαν επίσης Dimand, Noval και Trade Estates. Μικτές τάσεις καταγράφηκαν σε τίτλους όπως Quest, Autohellas, Austriacard, Qualco και ΑΔΜΗΕ.