Σταθεροποιητικά κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο σε επίπεδο εβδομάδας κατέγραψε κέρδη 1,72%. Το Χρηματιστήριο Αθηνών επιβεβαιώνει ότι διατηρεί τη δυναμική που απέκτησε από τις πρώτες συνεδριάσεις του νέου έτους, κινούμενο σταθερά σε πολυετή υψηλά, με τις τράπεζες να εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό μοχλό στήριξης.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.245,61 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,09%.. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 340,22 εκατ. ευρώ, με 35,01 εκατ. ευρώ να αφορούν πακέτα, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε στα 50,02 εκατ. τεμάχια. Η εικόνα της αγοράς παρέμεινε μεικτή, με 88 τίτλους να κλείνουν χαμηλότερα και 44 υψηλότερα, ενώ 71 παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,56% και διαμορφώθηκε στις 2.622,72 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος στις 5.705,43 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,83% στις 2.844,38 μονάδες

Η εικόνα της αγοράς παρέμεινε επιλεκτική, με λίγους τίτλους να στηρίζουν τους βασικούς δείκτες. Καθοριστική αποδείχθηκε η επανεμφάνιση αγοραστών σε τραπεζικές μετοχές, όπως η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς, που περιόρισαν τις απώλειες της αγοράς, παρά το αρνητικό ευρωπαϊκό κλίμα. Στον αντίποδα, η πλειονότητα των μετοχών κινήθηκε πτωτικά, με τις καθοδικές να υπερδιπλασιάζουν τις ανοδικές.

Ξεχωριστή ήταν η εικόνα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία αναδείχθηκε πρωταγωνίστρια της εβδομάδας, καταγράφοντας ισχυρό ράλι και επιβεβαιώνοντας το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε και πάλι ο όμιλος Στασινόπουλου, με τη Βιοχάλκο να καταγράφει αξιόλογα κέρδη, επιβεβαιώνοντας το θετικό momentum του κλάδου. Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκε η Jumbo, στον απόηχο υποβάθμισης της τιμής-στόχου από διεθνή επενδυτικό οίκο, με αυξημένες συναλλαγές να υποδηλώνουν κλείσιμο θέσεων. Απώλειες κατέγραψαν επίσης σειρά τίτλων του 25άρη, όπως ο ΟΠΑΠ, ο ΟΤΕ και η Coca-Cola HBC, χωρίς ωστόσο να επιδράσουν στη συνολική εικόνα της αγοράς.