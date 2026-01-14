Στις 2.219,32 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου.

Σε ανοδική τροχιά επέστρεψε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη, έχοντας ως βασικό καταλύτη το ισχυρό ράλι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τη στήριξη των τραπεζικών τίτλων.

Ο Γενικός Δείκτης σταθεροποιήθηκε σε θετικό έδαφος μετά το πρώτο μισάωρο και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.219,32 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,59%. Ο τζίρος διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 268,35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων σημαντικό μέρος αφορούσε προσυμφωνημένες συναλλαγές, με τον συνολικό όγκο να ανέρχεται σε σχεδόν 36 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 70 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, 60 υποχώρησαν και 74 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι επιμέρους δείκτες, με τον τραπεζικό να ενισχύεται κατά 0,64% στις 2.558,96 μονάδες, τον FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης να κερδίζει 0,56% στις 5.628,95 μονάδες και τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης να κλείνει με άνοδο 0,24% στις 2.864,81 μονάδες.

Ισχυρότερη μετοχή της ημέρας αναδείχθηκε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καταγράφοντας άλμα 8% και νέα ιστορικά υψηλά στα 27,54 ευρώ, με συναλλαγές άνω των 24 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αποδίδεται στις προσδοκίες για άμεση υπογραφή και εκκίνηση της μεγάλης σύμβασης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, αλλά και σε θετικές εκθέσεις διεθνών οίκων που βλέπουν σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη μετοχή. Το θετικό κλίμα μεταφέρθηκε και σε συγγενείς τίτλους του κλάδου, με την ΑΚΤΟΡ να καταγράφει αξιόλογα κέρδη.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Εθνική Τράπεζα ξεχώρισε με άνοδο 2,49% στα 14,64 ευρώ και τον υψηλότερο τζίρο της αγοράς, ενώ η Πειραιώς και η Eurobank κινήθηκαν ήπια ανοδικά. Αντίθετα, η Alpha Bank δέχθηκε πιέσεις και έκλεισε με απώλειες άνω του 2%. Θετική συμβολή στον Γενικό Δείκτη είχαν επίσης η Coca-Cola HBC και η Helleniq Energy, οι οποίες κινήθηκαν ανοδικά, διατηρώντας το θετικό τους μομέντουμ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση καταγράφηκαν ακόμη κέρδη σε τίτλους όπως η Τράπεζα Κύπρου, η Optima Bank, η Motor Oil και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ενώ στον αντίποδα απώλειες σημείωσαν ο ΟΤΕ, η Βιοχάλκο και η ΕΛΧΑ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν η Dimand, η Intracom και η Austriacard με αξιόλογες ανόδους, ενώ πιέσεις δέχθηκαν ο ΑΔΜΗΕ και η Qualco. Στη μικρότερη κεφαλαιοποίηση, έντονη άνοδο κατέγραψε η Revoil, ενώ απώλειες σημείωσαν η Ελίν και η ΥΚΝΟΤ.