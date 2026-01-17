Η νέα απόφαση ΕΦΚΑ έκανε την «ανατροπή» και άλλαξε εκ νέου τις ημερομηνίες.

Αλλαγή υπάρχει στις ημερομηνίες για τις συντάξεις Φεβρουαρίου, όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ.

Τις ημερομηνίες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2026 καθόρισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της ομαλής ροής των πληρωμών και της καλύτερης εξυπηρέτησης των συνταξιούχων.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ),

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον Ν. 4387/2016,

όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.),

καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε επίσης την άμεση επικύρωση των πρακτικών της συνεδρίασης.