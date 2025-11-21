Οι καταγγελίες, σύμφωνα με τον Νικόλα Φαραντούρη, εγείρουν σοβαρά ζητήματα παραβίασης της ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αθέμιτου ανταγωνισμού και χρηστής διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων.

Σε κοινοβουλευτικό έλεγχο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, με αφορμή σοβαρές καταγγελίες για παράνομη διαβίβαση ευαίσθητων κτηματολογικών δεδομένων εκατομμυρίων Ευρωπαίων - κυρίως Ελλήνων - πολιτών σε τράπεζες, funds και εταιρίες διαχείρισης δανείων.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις και αναφορές που έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προσωπικά στοιχεία από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο», φορέα υπό τον έλεγχο του ελληνικού Δημοσίου, φέρονται να δόθηκαν σε εταιρία real estate (Prosperity). Η εταιρία αυτή, όπως καταγγέλλεται, συνεργάστηκε με τον servicer DoValue και στη συνέχεια εξαγοράστηκε μερικώς από την Eurobank, ενώ παράλληλα έχει συμβληθεί με την ελληνική κυβέρνηση για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με πλειστηριασμούς ακινήτων.

Οι καταγγελίες, σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, εγείρουν σοβαρά ζητήματα παραβίασης της ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αθέμιτου ανταγωνισμού και χρηστής διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων. Παράλληλα, πλήττουν - όπως υποστηρίζει - την αξιοπιστία του «Ελληνικού Κτηματολογίου», έργα του οποίου συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ φαίνεται να ενισχύουν αθέμιτες πρακτικές εταιριών διαχείρισης δανείων εις βάρος δανειοληπτών.

Με γραπτή ερώτησή του (E-004656/2025), ο κ. Φαραντούρης καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει εάν η σύμβαση μεταξύ του «Ελληνικού Κτηματολογίου» και της εν λόγω εταιρίας real estate χρηματοδοτήθηκε με ευρωπαϊκούς πόρους και, εφόσον αυτό ισχύει, εάν η χρηματοδότηση είναι συμβατή με το ενωσιακό πλαίσιο. Ζητά επίσης να ενημερωθεί για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Επιτροπή σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβιάσεις, καθώς και για τις ενέργειες που θα αναληφθούν προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη διαρροή κτηματολογικών δεδομένων εκατομμυρίων πολιτών. Η ερώτηση κατατέθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2025.