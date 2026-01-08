Τι λένε στην Κουμουνδούρου για Φαραντούρη.

Να θέσουν όρια απέναντι στο υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, αντιμετωπίζοντας με αποφασιστικότητα τη ρητορική των δήθεν «καθαρών χεριών» και της απολίτικης προσέγγισης «ούτε Αριστερά, ούτε Δεξιά», επιχειρούν τα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού τόξου.

Τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετούνται ξεκάθαρα απέναντι σε αυτή τη στρατηγική, με στελέχη και από τα δύο κόμματα να ξεκαθαρίζουν ότι η χώρα δεν χρειάζεται μόνο την οργή και την αντίδραση, αλλά ένα εναλλακτικό προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης.

Οριοθέτηση απέναντι στην πολιτικό Καρυστιανού

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τόσο η Χαριλάου Τρικούπη, όσο και η Κουμουνδούρου –όπως προφανώς και άλλα κόμματα όπως το ΚΚΕ, το οποίο σε κινηματικό επίπεδο διέθεσε όλες του τις δυνάμεις σε αυτό τον σκοπό, αλλά και η Νέα Αριστερά- στήριξαν τον αγώνα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, φτάνοντας ακόμα και στην κατάθεση πρότασης δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης.

Συνεχίζουν, μάλιστα, να δηλώνουν σε όλους τους τόνους πως δεν πρόκειται να κάνουν ούτε βήμα πίσω σε αυτή την υπόθεση. Το έγκλημα των Τεμπών παραμένει μια υπόθεση ανοιχτή. Από τη στιγμή, όμως, που η πρόεδρος του Συλλόγου των συγγενών των θυμάτων ετοιμάζεται να ιδρύσει κόμμα, οφείλουν τα υφιστάμενα κόμματα του προοδευτικού χώρου να οροθετηθούν καθαρά απέναντι της.

Επομένως, είναι ξεκάθαρο ότι θα αντιπαρατεθούν –αν κι εφόσον χρειαστεί- με την πολιτικό Μαρία Καρυστιανού, όχι με τη μητέρα της Μάρθης. Αρχικά, γιατί υπάρχει εντελώς διαφορετική πολιτική προσέγγιση για τα ζητήματα της χώρα, ενώ εκτιμούν ότι και η ρητορική και τα συνθήματα που χρησιμοποιεί, ανήκουν στη συντηρητική παράταξη. Και μάλιστα, στη σκληρή της τάση, καθώς οι πληροφορίες εμφανίζουν πρόσωπα που προέρχονται από αυτόν τον πολιτικό χώρο να την πλαισιώνουν στο νέο εγχείρημα.

Και αυτό φρόντισαν να το καταστήσουν σαφές με τις δηλώσεις τους, τόσο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, όσο και ο διευθυντής του γραφείου του Σωκράτη Φάμελλου, Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Επίσης, ο Γιάννης Ραγκούσης σχολίασε με δεικτικό τρόπο την έλλειψη αναφοράς στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα «πυρά» προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Επίσης, θέτουν ένα ζήτημα ξεκάθαρο. Ναι μεν πρέπει η χώρα να απαλλαγεί από αυτό που ονομάζουν «καθεστώς διαφθοράς Μητσοτάκη», όμως από μόνο του αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει στα οξυμένα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, μέσα σε αυτό το σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, να υπάρξει προοδευτική διέξοδος. Βέβαια, ως τώρα, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν διαφορετική αντίληψη για το τι αυτό σημαίνει.

Οργή για Φαραντούρη

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν του ότι θεωρούν απαράδεκτη και καιροσκοπική τη στάση Φαραντούρη, βάζουν και μια πολιτική διάσταση στην υπόθεση. Υποστηρίζουν ότι δίνει στην κ.Καρυστιανού «κεντροαριστερό άλλοθι» στο κόμμα που ετοιμάζει, συμβάλλοντας καταλυτικά στο αφήγημα να δημιουργηθεί το σαθρό και απολίτικο «δεν υπάρχει Αριστερά, ούτε Δεξιά.

Επίσης, πολύ άσχημη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν πήρε αποστάσεις από τα όσα «χρέωσε» στον Αλέξη Τσίπρα, η κ.Καρυστιανού – τι στιγμή που ούτε καν είπε το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη και αφού έκλεισε τα μάτια στα δύο μνημόνια που προηγήθηκαν εκείνο του 2015. Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής ρωτήθηκε και σε ραδιοφωνική συνέντευξη στα «Παραπολιτικά 90,1» και σε τηλεοπτική στο Mega.

Και στις δύο παρεμβάσεις του, «πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα». Όπως είναι απολύτως λογικό, η συμπεριφορά αυτή ξένισε πολλούς προοδευτικούς πολίτες και προκάλεσε πάρα πολλά σχόλια από τους πρώην συντρόφους του, καθώς υπενθυμίζουν ότι οφείλει σε εκείνον την παρουσία του στην κεντρική πολιτική σκηνή.