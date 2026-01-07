Πώς έφτασε από υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος στο φλερτ με την Καρυστιανού και στη διαγραφή.

Η σχέση του καθηγητή, Νίκου Φαραντούρη με τον ΣΥΡΙΖΑ, ξεκίνησε δυναμικά, όμως έληξε άδοξα και σχετικά γρήγορα, καθώς ο Σωκράτης Φάμελλος προχώρησε στη διαγραφή του ευρωβουλευτή, μετά το ανοιχτό «φλερτ» του τελευταίου με τη Μαρία Καρυστιανού και το υπό διαμόρφωση κόμμα της. Το «love story» ανάμεσα στο κόμμα και στον άνθρωπο που κέρδισε έδρα στην ευρωβουλή και διεκδίκησε ακόμα και την ηγεσία του, έφτασε στο τέλος της, με γρήγορη κλιμάκωση και μέσα σε μεγάλη ένταση.

Από το think tank, στην ευρωβουλή

Ο Νίκος Φαραντούρης μπήκε στη «ζωή» του ΣΥΡΙΖΑ, το 2022. Το όνομα του βρίσκονταν ανάμεσα στους επιστήμονες που συμμετείχαν στο think tank που έστησε ο Αλέξης Τσίπρας, ώστε εμπλουτίσει το πρόγραμμα της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Καθηγητής με ειδίκευση στον τομέα της Ενέργειας, σε μια εποχή όπου οι τιμές στο ρεύμα και το φυσικό αέριο ξεκίνησαν να ανεβαίνουν ραγδαία, κέρδισε σύντομα την εκτίμηση του πρώην πρωθυπουργού – και όχι μόνο.

Στις «μαύρες» εκλογές του 2023, βρέθηκε στο ψηφοδέλτιο της Κεφαλλονιάς. Μπορεί να μην κέρδισε τη μονοεδρική περιφέρεια της γενέτειρας του, κατάφερε, ωστόσο, να λάβει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά που πήρε το κόμμα σε αυτή την καταστροφική αναμέτρηση, με 26%.

Παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε βαθύτατη κρίση, οι εσωκομματικές «μετοχές» του Φαραντούρη άρχισαν να ανεβαίνουν ραγδαία. Το καλοκαίρι εκείνο, μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, δέχθηκε ακόμα και προτάσεις να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Εν τέλει, στήριξε την Έφη Αχτσιόγλου.

Ακολούθησε η νίκη του Στέφανου Κασσελάκη και η εσωκομματική «τραγωδία». Ωστόσο, ο Φαραντούρης συνέχισε να αποκτά δυναμική. Βρέθηκε κοντά στον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, κέρδισε μια θέση στο ευρωψηφοδέλτιο στις εσωκομματικές προκριματικές εκλογές-παρωδία, -αφού δεν ανακοινώθηκαν αποτελέσματα- και στη συνέχεια μια θέση στην Ευρωβουλή.

Από υποψήφιος πρόεδρος, στην έξοδο

Παρότι στήριξε τον Στέφανο Κασσελάκη, στην κρίσιμη στιγμή τον Σεπτέμβριο του 2024, συντάχθηκε με την τότε εσωκομματική αντιπολίτευση. Μάλιστα, βρέθηκε να διεκδικεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, λαμβάνοντας περίπου το 5% των ψήφων στην εσωκομματική αναμέτρηση.

Και ενώ οι σχέσεις με τον νικητή, Σωκράτη Φάμελλο, έμοιαζαν να είναι εξαιρετικές, τα «σύννεφα» άρχισαν να πυκνώνουν τους τελευταίους μήνες. Χωρίς εμφανή λόγο, ψυχράνθηκαν. Ο Νίκος Φαραντούρης, ισχυρίστηκε –και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Φάμελλο- ότι δεν του έχουν ζητήσει ποτέ τίποτα, ούτε καν τη γνώμη του. Όπως και να έχει, «φλέρταρε» ανοιχτά με τη Μαρία Καρυστιανού και το υπό διαμόρφωση κόμμα της. Παρά το γεγονός ότι συνομίλησε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ το βράδυ της Τρίτης, οι συνεντεύξεις που έδωσε το πρωί της Τετάρτης, οδήγησε τον Σωκράτη Φάμελλος στο να του δείξει την πόρτα της εξόδου. Πλέον, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής θα πορευτεί για άλλες πολιτείες, διατηρώντας ως «προίκα» την έδρα που κέρδισε με τον ΣΥΡΙΖΑ.