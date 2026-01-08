Οι νέες διατροφικές οδηγίες των ΗΠΑ προτρέπουν τους Αμερικανούς να αυξήσουν την κατανάλωση κόκκινου κρέατος, πλήρων γαλακτοκομικών και βουτύρου.

Η κυβέρνηση Τραμπ αποκάλυψε χθες 7 Ιανουαρίου τις νέες διατροφικές οδηγίες της, ενθαρρύνοντας τους Αμερικανούς να καταναλώνουν περισσότερη πρωτεΐνη, αλλά λιγότερη ζάχαρη και λίγοτερα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Οι οδηγίες χαλαρώνουν τις συστάσεις για το αλκοόλ και προβάλλουν τα οφέλη του κόκκινου κρέατος, των γαλακτοκομικών και του βουτύρου, προκαλώντας ανησυχία σε ορισμένους γιατρούς και διατροφολόγους που υποστηρίζουν ότι τέτοια καθοδήγηση μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ή ακόμα και βλάβη.

Ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, δήλωσε ότι οι ενημερωμένες οδηγίες - που περιλαμβάνουν μια νέα, ανεστραμμένη διατροφική πυραμίδα, με έμφαση στις πρωτεΐνες, τα γαλακτοκομικά, τα υγιή λιπαρά, τα λαχανικά και φρούτα - τονίζοντας τη σημασία της κατανάλωσης «αληθινού» φαγητού.

«Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για την υγεία, την παραγωγικότητα και την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων», σημείωσε σε ενημέρωση Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Οι οδηγίες αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τις προσωπικές θέσεις του Κένεντι για τη διατροφή και τις προτεραιότητες του κινήματός του «Make America Healthy Again». Συγκεκριμένα, συνιστούν περιορισμό των πολύ επεξεργασμένων τροφίμων, τα οποία ο Κένεντι έχει κατηγορήσει ως αιτία της «επιδημίας χρόνιων νοσημάτων» στην Αμερική.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αν και δεν υπάρχει σαφής ορισμός για τα «υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα», περιγράφονται ως τρόφιμα «πλούσια σε ραφιναρισμένους υδατάνθρακες, πρόσθετη ζάχαρη, υπερβολικό αλάτι, ανθυγιεινά λιπαρά και χημικά πρόσθετα».

«Τέλος στον πόλεμο κατά των κορεσμένων λιπαρών»

Οι νέες οδηγίες ενθαρρύνουν μεγαλύτερη κατανάλωση πρωτεΐνης - συμπεριλαμβανομένων ζωικών πηγών όπως κόκκινο κρέας, πουλερικά και αυγά - σε σύγκριση με τις προηγούμενες οδηγίες, και συνιστούν πλήρη γαλακτοκομικά και μαγείρεμα με βούτυρο ή λίπος βοείου κρέατος, που περιέχουν κορεσμένα λιπαρά.

Παρότι οι προηγούμενες οδηγίες συνιστούσαν την αποφυγή τους, οι έρευνες για τους κινδύνους των κορεσμένων λιπαρών καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα, αν και δείχνουν ότι η υπερβολική κατανάλωσή τους μπορεί να αυξήσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Ο Κένεντι και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ υποστηρίζουν ότι τα κορεσμένα λιπαρά έχουν αδικαιολόγητα κακή φήμη και είναι ουσιαστικά για μια υγιεινή διατροφή.

«Τερματίζουμε τον πόλεμο κατά των κορεσμένων λιπαρών», δήλωσε ο Κένεντι.

Σημειώνεται πάντως πως οι οδηγίες διατήρουν τη σύσταση για περιορισμό των κορεσμένων λιπαρών στο 10% των ημερήσιων θερμίδων.

Ορισμένοι ειδικοί τόνισαν την αντίφαση αυτής της σύστασης: Η καθηγήτρια διατροφής Marion Nestle εξήγησε ότι αυξάνοντας την κατανάλωση πρωτεΐνης, κρέατος και πλήρων γαλακτοκομικών, είναι δύσκολο να παραμείνει η πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών κάτω από 10% των θερμίδων και να διατηρηθεί η ισορροπία θερμίδων.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία εξέφρασε ανησυχία για ορισμένες συστάσεις σχετικά με την πρωτεΐνη, υπενθυμίζοντας την ανάγκη να προτιμώνται φυτικές πρωτεΐνες, θαλασσινά και άπαχα κρέατα.

Oι νέες οδηγίες επαναλαμβάνουν τη σημασία μείωσης ζάχαρης και επεξεργασμένων τροφίμων - κάτι που εγκωμιάζουν οι περισσότεροι γιατροί και διατροφολόγοι. Ωστόσο, ορισμένοι προειδοποιούν να μην απορρίπτονται όλα τα επεξεργασμένα τρόφιμα, καθώς ορισμένα μπορούν να είναι θρεπτικά και ωφέλιμα. Τέλος, η κυβέρνηση Τραμπ άφησε πιο ασαφείς τις οδηγίες για την κατανάλωση αλκοόλ, περιορίζοντας μόνο γενικά την κατανάλωση για καλύτερη υγεία και συστήνοντας πλήρη αποχή για ορισμένες ομάδες, όπως εγκύους ή άτομα σε ανάρρωση από προβλήματα αλκοόλ. Οι προηγούμενες οδηγίες όριζαν συγκεκριμένα όρια ανά φύλο.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι οδηγίες επηρεάζουν προγράμματα σίτισης που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση, όπως το εθνικό πρόγραμμα σίτισης των μαθητών και το πρόγραμμα Συμπληρωματικής Βοήθειας Διατροφής (SNAP).

Πηγή: Time