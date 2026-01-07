Δεν παραδίδει την έδρα του ο πρώην πλέον ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης μετά την διαγραφή του.

Σε δήλωση του λίγο μετά την διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νικόλας Φαραντούρης τονίζει πως συνεχίζει το έργο του στην Ευρωβουλή αναφέροντας πως λογοδοτεί μόνο σε όσους τον ψήφισαν.

Και καταλήγει «Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών».

Δήλωση Φαραντούρη

Λίγο μετά την διαγραφή του ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε «Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ' αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη. Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. «Δικαιοσύνη παντού» ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν 2 χρόνια. Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία».

Νωρίτερα, με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου ο Νίκος Φαραντούρης τέθηκε εκτός της ευρωομάδας του κόμματος.

Η σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου ανέφερε ότι «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο».