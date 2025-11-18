Ο Νικόλας Φαραντούρης κάνει λόγο για πρακτικές που παραβιάζουν όχι μόνο τα δικαιώματα των δανειοληπτών, αλλά και το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, φέρνει στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις καταγγελίες για τις ολοένα και πιο καταχρηστικές πρακτικές των funds και των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) σε βάρος δανειοληπτών στην Ελλάδα. Με γραπτή ερώτηση που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο συντονιστής της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμού επισημαίνει την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την προστασία των πολιτών, τονίζοντας ότι το φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις.

Στην ερώτησή του, ο κ. Φαραντούρης υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα που έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού και διαχειρίζονται από servicers στην Ελλάδα φτάνει τα 80 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 61% αφορά στεγαστικά δάνεια. Η μαζική μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενων δανείων σε funds έχει οδηγήσει, όπως σημειώνει, σε έξαρση καταχρηστικών συμπεριφορών από τις εταιρίες διαχείρισης, αφήνοντας χιλιάδες δανειολήπτες σε καθεστώς αβεβαιότητας. Το πρόβλημα έχει επισημανθεί και από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, η οποία έχει καταγράψει πλήθος σχετικών περιστατικών.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής κάνει λόγο για πρακτικές που παραβιάζουν όχι μόνο τα δικαιώματα των δανειοληπτών, αλλά και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς, όπως αναφέρει, αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και δεν συνάδουν με τις υποχρεώσεις των servicers βάσει της Οδηγίας 2021/2167. Ζητά από την Κομισιόν να λάβει μέτρα τόσο για την προστασία των δανειοληπτών - ιδίως των πιο ευάλωτων - όσο και για την ενιαία αντιμετώπιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός δικτύου διαχείρισης απαιτήσεων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων.

Παράλληλα, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, προανήγγειλε προσφυγή ενώσεων καταναλωτών, δανειοληπτών και επιμελητηρίων στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PETI), προκειμένου να διερευνηθεί αν οι επίμαχες πρακτικές παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η PETI αποτελεί θεσμό στον οποίο πολίτες και κάτοικοι της ΕΕ μπορούν να απευθύνουν παράπονα και αναφορές για ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, επιτρέποντας στο Κοινοβούλιο να ζητήσει πληροφορίες από την Επιτροπή ή να κινήσει περαιτέρω κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Ο κ. Φαραντούρης τονίζει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί κρίσιμη δικλείδα για τους πολίτες όταν οι εθνικές αρχές δεν ανταποκρίνονται. «Όταν οι Αρχές του κράτους κωφεύουν ή αδρανούν, τότε οι πολίτες μπορούν να αναζητούν το δίκιο τους στην Ευρώπη κι εμείς οφείλουμε να τους διευκολύνουμε με κάθε τρόπο», δηλώνει, σημειώνοντας ότι η προσφυγή στην Επιτροπή Αναφορών είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία τους.