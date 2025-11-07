Το Υπερταμείο τονίζει ότι ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ήδη αποδώσει θετικά αποτελέσματα.

Σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι αντιδράσεις και να αποκατασταθούν οι αστοχίες του αρχικού σχεδιασμού, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, συναντήθηκε σήμερα με τη διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στην ανάγκη… ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών, ένα στοιχείο που –όπως παραδέχθηκε ο ίδιος– αγνοήθηκε κατά την εκπόνηση του πλάνου αναδιάρθρωσης.

Ο κ. Παπαχρήστου δεσμεύτηκε για άμεση έναρξη διαβούλευσης με θεσμικούς φορείς σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, επιχειρώντας να καλύψει το χαμένο έδαφος και να μετριάσει την ανησυχία που έχει προκληθεί σε πολλές περιοχές. Μεταξύ των προτεραιοτήτων τέθηκε και μια «εκστρατεία ενημέρωσης» για τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας των ΕΛΤΑ, σε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η πρόοδος του οργανισμού και να αμβλυνθούν οι εντυπώσεις γύρω από τις επικείμενες αλλαγές.

Παρά τις καθυστερήσεις, το Υπερταμείο τονίζει ότι ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ήδη αποδώσει θετικά αποτελέσματα. Η συνένωση με την ΕΛΤΑ Courier, οι επενδύσεις σε τεχνολογίες real time και ο εξοπλισμός των ταχυδρόμων με φορητά τερματικά αναφέρονται ως ενδείξεις εκσυγχρονισμού, αν και η καθημερινή εμπειρία των πολιτών συχνά δεν αντανακλά με την ίδια ευκρίνεια τις ανακοινώσεις. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας επίσης προβάλλεται ως επιτυχία, με τη διοίκηση να επισημαίνει εξοικονόμηση δαπανών και εμπορικό ενδιαφέρον για διαθέσιμα ακίνητα.

Παράλληλα, η εταιρεία διευρύνει τις τραπεζικές υπηρεσίες, ανακτά εταιρικούς πελάτες, επεκτείνει ωράρια και εγκαθιστά έξυπνες θυρίδες, ενώ συνεχίζει να ανανεώνει τον στόλο της. Ωστόσο, οι προηγούμενες παρεμβάσεις –όπως η εθελούσια έξοδος και η κατάργηση ζημιογόνων δραστηριοτήτων– δεν φαίνεται να έχουν ακόμη εξασφαλίσει τον αναγκαίο μετασχηματιστικό «αέρα» σε έναν οργανισμό που εξακολουθεί να δοκιμάζεται από την ταχύτατη συρρίκνωση της αλληλογραφίας και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα ΕΛΤΑ εμφανίζονται να μεταβαίνουν σε ένα μοντέλο σχεδόν πλήρους κατ’ οίκον εξυπηρέτησης, με το 92% των συντάξεων και το 90% της αλληλογραφίας να παραδίδονται απευθείας στους πολίτες. Η πραγματικότητα αυτή καθιστά ακόμη πιο επιτακτικό τον προσεκτικό σχεδιασμό, ιδιαίτερα όταν η διοίκηση διαβεβαιώνει ότι καμία περιοχή δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρομική κάλυψη.

Ο κ. Παπαχρήστου αναφέρθηκε και στη συμβολή του απελθόντος CEO, Γρηγόρη Σκλήκα, ο οποίος –όπως τονίζεται– επιτάχυνε τον μετασχηματισμό και παραιτήθηκε για λόγους ευθιξίας. Η δημόσια αυτή αναφορά μοιάζει να επιχειρεί να κλείσει ένα κεφάλαιο που άφησε ερωτήματα για την πορεία του οργανισμού.

Το Υπερταμείο υπογραμμίζει ότι το πλάνο θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι αν η καθυστερημένη στροφή προς την ουσιαστική διαβούλευση θα αποδειχθεί αρκετή για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των τοπικών κοινωνιών και να θωρακίσει τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ.