Τα ντεσού της πώλησης του Μινιόν στην Alpha Bank, εκτός Υπερταμείου πέντε ιστορικά ακίνητα, η νέα επιτροπή για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και η Μυκονιάτισσα Cavo Five

Τα ντεσού της πώλησης του κτιρίου του Μινιόν

Αίσθηση προκάλεσε στην αγορά ακινήτων η πώληση του ιστορικού κτιρίου του Μινιόν από τη Dimand προς την Alpha Bank, έναντι τιμήματος 36,7 εκατ. ευρώ, καθώς το ποσό αυτό φάνηκε εκ πρώτης όψεως να υπολείπεται της συνολικής επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό ακίνητο. Υπενθυμίζεται ότι η Dimand είχε αποκτήσει το Μινιόν το 2021 από τη Folli Follie, καταβάλλοντας τίμημα κοντά στα 26 εκατ. ευρώ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την πλήρη ανακατασκευή και επανατοποθέτησή του στον αστικό ιστό της Αθήνας. Η Dimand είχε αναδειχθεί τότε προσωρινός ανάδοχος στον διαγωνισμό για την πώληση του ακινήτου, το οποίο παρέμενε για χρόνια ανενεργό και είχε ενταχθεί στο σχέδιο εξυγίανσης της Folli Follie. Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανάπλασης, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιοκλιματικού συγκροτήματος μικτών χρήσεων. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της εταιρείας, οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε περίπου 22 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος του project σε επίπεδα άνω των 50 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή με την Alpha Bank πραγματοποιήθηκε μέσω της πώλησης, από τη Dimand και τη θυγατρική της Arcela Investments Limited, του συνόλου των μετοχών της Alkanor Μ.Α.Ε. προς την ABINVEST I Μονοπρόσωπη Α.Ε., εταιρεία του τραπεζικού ομίλου. Το τίμημα προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της πραγματικής καθαρής θέσης, στοιχείο που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί τα 36,7 εκατ. ευρώ δεν αντιστοιχούν στην ακαθάριστη αξία του ίδιου του ακινήτου. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Alkanor, στο τέλος του 2024 το ακίνητο του Μινιόν αποτιμάτο ως επένδυση σε εύλογη αξία στα 55,96 εκατ. ευρώ, έναντι 38,25 εκατ. ευρώ το 2023. Μόνο κατά τη χρήση του 2024 καταγράφηκε κέρδος από αναπροσαρμογή εύλογης αξίας ύψους 6,59 εκατ. ευρώ, το οποίο ενίσχυσε τα αποτελέσματα της εταιρείας. Την ίδια στιγμή, το συνολικό ενεργητικό της Alkanor διαμορφώθηκε σε 59,16 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 29,29 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 24,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ήταν στο τέλος του 2024 στα 29,87 εκατ. ευρώ. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, καθίσταται σαφές ότι το τίμημα των 36,7 εκατ. ευρώ αφορά την αξία των μετοχών της Alkanor και όχι την ονομαστική ή αγοραία αξία του ίδιου του Μινιόν, ενώ η Alpha Bank αναλαμβάνει παράλληλα και τον υφιστάμενο δανεισμό. Πρόκειται, συνεπώς, για μια σύνθετη συναλλαγή, η οποία δεν μπορεί να αποτιμηθεί με απλή σύγκριση τιμών αγοράς και πώλησης, αλλά προκύπτει από τον συνδυασμό κόστους ανάπτυξης, αναπροσαρμογών εύλογης αξίας και κυρίως χρηματοοικονομικής μόχλευσης.

Οι επενδύσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Εγνατία

Επενδύσεις ύψους 820 εκατ. ευρώ προγραμματίζει να υλοποιήσει μέσα στην επόμενη πενταετία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Εγνατία Οδός, στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου για χρονικό διάστημα 35 ετών. Σε ορίζοντα πλήρους διάρκειας της παραχώρησης, το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα ανέρχεται σε 3,8 δισ. ευρώ, με το 21,6% των κεφαλαίων να δρομολογείται έως το 2031. Οι παρεμβάσεις κρίνονται αναγκαίες αφενός λόγω της ηλικίας και των αυξημένων απαιτήσεων του έργου, καθώς η Εγνατία Οδός, της οποίας η κατασκευή ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, εισέρχεται σε μια νέα φάση εκτεταμένου εκσυγχρονισμού, και αφετέρου εξαιτίας του κομβικού της ρόλου στο ευρωπαϊκό και περιφερειακό δίκτυο μεταφορών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο αυτοκινητόδρομος λειτουργεί ως στρατηγικός διάδρομος που συνδέει τα μεγάλα οικονομικά κέντρα της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης, αποτελώντας βασικό τμήμα του συστήματος μεταφορών στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στον άξονά του καταλήγουν οι Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι IV, IX και Χ, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του ως συλλεκτήριας οδού διεθνούς σημασίας και αναβαθμίζοντας τη γεωοικονομική θέση της χώρας.

Εκτός Υπερταμείου πέντε ιστορικά ακίνητα

Στην οριστική κατοχύρωση της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί πέντε ακινήτων στην Πλάκα που γλίτωσαν τα χρόνια των Μνημονίων από το «ξεπούλημα» assets του ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε με απόφασή του το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Πρόκειται για ακίνητα που είχαν μεταβιβαστεί το 2013 στο ΤΑΙΠΕΔ και το 2016 εκ νέου στην ΕΤΑΔ, ήτοι στο Υπερταμείο, χωρίς ωστόσο να συντρέχουν, όπως αποδείχθηκε, οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τα συγκεκριμένα ακίνητα εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της αυτοδίκαιης μεταβίβασης προς την ΕΤΑΔ, καθώς εξυπηρετούν άμεσα τον δημόσιο σκοπό της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως εκ τούτου, η μεταβίβασή τους κρίθηκε ότι πάσχει από ακυρότητα, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή τους στην αποκλειστική κυριότητα του Δημοσίου.

Τα πέντε ακίνητα βρίσκονται στην καρδιά της Πλάκας, επί των οδών Θέσπιδος, Ραγκαβά, Θρασυβούλου, Διοσκούρων και Πολυγνώτου, σε σημεία άμεσα συνδεδεμένα με τον ιστορικό ιστό της Αθήνας. Το ακίνητο επί των οδών Θέσπιδος 8 και Ραγκαβά χρησιμοποιείται ως εργαστήρια και αποθήκες του Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο και βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την οδό Τριπόδων. Το ακίνητο της Θρασυβούλου 13 είχε παραχωρηθεί στο παρελθόν για τη στέγαση φορέων με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντικείμενο και σήμερα παραμένει κενό.

Στην οδό Διοσκούρων 6 στεγάζονται υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και αποθήκες αρχαιοτήτων, ενώ το κτίριο περιλαμβάνεται στα διατηρητέα του υπουργείου Περιβάλλοντος. Το ακίνητο επί των οδών Διοσκούρων 3α και Πολυγνώτου 5 περιήλθε στο Δημόσιο μέσω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για αρχαιολογικούς σκοπούς, καθώς βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου και αποτελεί χαρακτηριστικό κτίσμα της εποχής του Όθωνα. Τέλος, το ακίνητο της Πολυγνώτου 3, που έχει παραχωρηθεί στην εταιρεία Φίλων του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, αποκτήθηκε επίσης με απαλλοτρίωση για την επέκταση των ανασκαφών προς αποκάλυψη και αξιοποίηση της νότιας πλευράς της Ρωμαϊκή Αγορά.

Η Cavo Five ΙΚΕ

Σε νέα επιχειρηματική κίνηση προχώρησαν χθες οι ιδιοκτήτες και ιδρυτές του μυκονιάτικου κλαμπ-θρύλου Cavo Paradiso, Νίκος Δαχτυλίδης και Μαργαρίτα Αντωνίνη, με τη σύσταση νέας εταιρείας υπό την επωνυμία Cavo Five ΙΚΕ. Η νεοσύστατη εταιρεία έχει έδρα στην περιοχή του Αεροδρομίου Μυκόνου και ιδρύθηκε με εταιρικό κεφάλαιο ύψους 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το καταστατικό, το 90% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στον Νικόλαο Δαχτυλίδη, ο οποίος κατέβαλε εισφορά 9.000 ευρώ και αναλαμβάνει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας μεμονωμένα. Το υπόλοιπο 10% κατέχει η Μαργαρίτα Αντωνίνη, με εισφορά 1.000 ευρώ, συμμετέχοντας επίσης στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας από κοινού, όπως προβλέπεται από τις ιδρυτικές διατάξεις.

Η Cavo Five ΙΚΕ θα δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, με έμφαση σε ακίνητα που προορίζονται για κατοικία. Παράλληλα, στο εύρος των δραστηριοτήτων της περιλαμβάνονται και δευτερεύουσες χρήσεις, όπως η διοργάνωση ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων γάμοι, συνέδρια και εμπορικές εκθέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αξιοθαύμαστο στοιχείο γύρω από το Cavo Paradiso δεν περιορίζεται μόνο στον μύθο που το συνοδεύει, αλλά κυρίως στη μακροχρόνια πορεία του. Ελάχιστα κλαμπ διεθνώς έχουν παραμείνει για δεκαετίες στα χέρια των ίδιων ιδιοκτητών και ακόμη λιγότερα έχουν καταφέρει να διατηρήσουν αδιάλειπτα τη λειτουργία και τη δημοφιλία τους, αποτελώντας σταθερό σημείο αναφοράς στη διεθνή σκηνή της νυχτερινής διασκέδασης.

Η Arcova Properties

Μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματική σύμπραξη αποκάλυψε η σύσταση χθες της ανώνυμης εταιρείας Arcova Properties ΑΕ. Η εταιρεία θα δραστηριοποιείται στον χώρο των ακινήτων και της κατασκευής και ξεκινά τη λειτουργία της με μετοχικό κεφάλαιο 1,2 εκατ. ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από τους μετόχους της κατά τη σύσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση των μετόχων και των προσώπων που βρίσκονται πίσω από το νέο σχήμα. Το μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε ισόποσα από τρεις εταιρείες, με ποσοστό 33,3% η καθεμία. Μεταξύ αυτών είναι η ISO ΕΛΛΑΣ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Επενδύσεων ΑΕ, η οποία συνδέεται με την Σιάνα Κυριάκου, μέλος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και πολυετή θητεία στην KPMG. Εταίρος είναι και η Nova Terra Holding ΑΕ, η οποία συνδέεται άμεσα με την ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΑΦΟΙ ΕΠΕ, εταιρεία με μακρά παρουσία στον κλάδο των αλουμινοκατασκευών. Την τριάδα των μετόχων συμπληρώνει η O. L. CONCEPTO Κατασκευαστική – Τεχνική – Εμπορική – Ξενοδοχειακή Α.Ε., η οποία συνδέεται με τον Κωνσταντίνο Τρουλλινό και δραστηριοποιείται στον χώρο των τεχνικών έργων, των κατασκευών και της ξενοδοχειακής ανάπτυξης. Τη διοίκηση της Arcova Properties ΑΕ. έχει αναλάβει επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο Ουράνιος Κυριακού, ενώ αναπληρωτής πρόεδρος ο Νικόλαος Πετρούτσος, οι οποίοι εκπροσωπούν από κοινού την εταιρεία και έχουν την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας της.

Η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας

Επικεφαλής της νεοσύστατης Κυβερνητικής Επιτροπής για την Εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας, του νέου κυβερνητικού μηχανισμού για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας αναλαμβάνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης. Η νέα Επιτροπή φιλοδοξεί να αποτελέσει το ανώτατο συντονιστικό όργανο για τη χάραξη, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της στρατηγικής εξωστρέφειας, σε μια περίοδο έντονων διεθνών ανακατατάξεων, γεωπολιτικών προκλήσεων και αυξημένου ανταγωνισμού στις παγκόσμιες αγορές. Ως πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Θεοχάρης θα έχει τον επιτελικό συντονισμό των εμπλεκόμενων υπουργείων και φορέων, με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής και την αποφυγή αποσπασματικών δράσεων. Στη σύνθεση της Επιτροπής συμμετέχουν γενικοί γραμματείς από κρίσιμα υπουργεία, στοιχείο που ενισχύει τον διακυβερνητικό χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητα του σχήματος. Μεταξύ των βασικών αρμοδιοτήτων περιλαμβάνονται η έγκριση και η εποπτεία της εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας, η παρακολούθηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και η ενίσχυση του διεθνούς αποτυπώματος και του εθνικού brand της Ελλάδας.

«Καμπάνα» 9,5 εκατ. ευρώ για αγροτικές ενισχύσεις

Να μην προσφύγει η Ελλάδα στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπει μείωση της ενωσιακής χρηματοδότησης για αγροτικές ενισχύσεις γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι και βάσιμοι λόγοι ακύρωσης. Η γνωμοδότηση αφορά την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2025/2054 της 13ης Οκτωβρίου 2025, με την οποία επιβλήθηκε δημοσιονομική διόρθωση σε βάρος της Ελλάδας για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάστηκαν, η Επιτροπή προχώρησε σε μείωση της κοινοτικής χρηματοδότησης κατά περίπου 9,5 εκατ. ευρώ, διαπιστώνοντας υπερβάσεις των ανώτατων μοναδιαίων ποσών ενίσχυσης που είχαν προβλεφθεί στο ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για το οικονομικό έτος 2024. Οι υπερβάσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις συνδεδεμένων ενισχύσεων για το μαλακό σιτάρι, το κριθάρι και τα όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση, με τα ποσοστά απόκλισης να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα υψηλά. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε ότι η αιτιολογία της Επιτροπής εδράζεται στο ισχύον ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο και στις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, επισημαίνοντας ότι τα κράτη-μέλη δεσμεύονται από τα εγκεκριμένα Στρατηγικά Σχέδια και ότι οποιαδήποτε τροποποίησή τους μπορεί να γίνει μόνο μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων. Παράλληλα, απορρίφθηκαν τα επιχειρήματα των ελληνικών αρχών περί ύπαρξης μικρότερων εκτάσεων ή επικείμενης κατάργησης της διαδικασίας εκκαθάρισης επιδόσεων, καθώς κρίθηκε ότι δεν θεμελιώνουν λόγους ακύρωσης ούτε συμβαδίζουν με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε και στη θέση του εθνικού οργανισμού πληρωμών, ο οποίος, σύμφωνα με τα έγγραφα που τέθηκαν υπόψη του ΝΣΚ, αναγνώρισε ότι δεν υφίστανται τεχνικά επιχειρήματα ικανά να στηρίξουν δικαστική προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής. Υπό αυτά τα δεδομένα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατέληξε ότι η άσκηση προσφυγής δεν θα είχε εύλογες πιθανότητες επιτυχίας και εισηγήθηκε τη μη προσφυγή της Ελληνικής Δημοκρατίας, γνωμοδότηση η οποία εγκρίθηκε και ανοίγει τον δρόμο για την οριστική αποδοχή της δημοσιονομικής διόρθωσης.