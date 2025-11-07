«Τα ΕΛΤΑ είναι θέμα ουσίας και κοινωνικής συνοχής. Αφορούν πολίτες που δεν θέλουν να νοιώθουν απομονωμένοι. Αυτά για όσους πίνουν νερό στο όνομα των τεχνοκρατών».

Συνεχίζονται οι γαλάζιες αιχμές για τα λουκέτα σε ΕΛΤΑ, με βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας να πραγματοποιούν παρέμβαση στην Ολομέλεια και να ασκούν κριτική. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος έκανε λόγο για «αυτογκόλ» σημειώνοντας πως «με ένα δικό μας λάθος στρέψαμε την πολιτική κουβέντα σε άλλη κατεύθυνση».

«Σε μια στενάχωρη και απογοητευτική κοινοβουλευτική εξέλιξη, τα θετικά μέτρα χάθηκαν μέσα στον άσκοπο θόρυβο που δημιούργησε η αστοχία των ΕΛΤΑ. Είναι κρίμα, με αυτά τα αυτογκόλ, οι πολίτες να μην πληροφορούνται τι θετικό πρόκειται να συμβεί. Πρέπει να δούμε γιατί, ενώ έχουμε εμπροσθοβαρείς πολιτικές και συγκροτημένο πρόγραμμα, στο τέλος επικρατεί κάτι διαφορετικό. Δεν πρέπει με τα δικά μας λάθη να δίνουμε έδαφος στους πολιτικούς αντιπάλους της προχειρότητας», σχολίασε.

Παράλληλα πρόσθεσε πως «όσο κι αν εμείς πατάμε τις μπανανόφλουδες που μόνοι μας ρίχνουμε, η αλήθεια είναι πως οι πολίτες θα ωφεληθούν από αυτά τα μέτρα και θα ενισχυθούν».

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι θέμα timing και επικοινωνίας. Τα ΕΛΤΑ είναι θέμα ουσίας και κοινωνικής συνοχής. Αφορούν πολίτες που δεν θέλουν να νοιώθουν απομονωμένοι. Αυτά για όσους πίνουν νερό στο όνομα των τεχνοκρατών. Μπορούμε να συζητήσουμε λύσεις μαζί με τους πολίτες. Οι τεχνοκράτες καταθέτουν προτάσεις οι πολιτικοί αφουγκράζονται την κοινωνία», ανέφερε από την πλευρά του ο Γιάννης Παππάς.

«Θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα των ΕΛΤΑ. Θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν οι κοινωνικές επιπτώσεις και οι ακρίτες θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τις υπηρεσίες που δικαιούνται. Δεν είναι τεχνοκρατικό θέμα. Είναι ότι πρέπει οι ακρίτες να νοιώθουν ότι η πολιτεία είναι εκεί όταν τη χρειάζονται», σημείωσε και η κ. Ιατρίδη από την ΝΔ.