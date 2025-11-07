Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, η αιτούσα είχε πουλήσει το ποσοστό της σε συγκεκριμένο ακίνητο, με το τίμημα να αποδίδεται εξ ολοκλήρου στην ΑΑΔΕ για την εξόφληση μεγάλου μέρους της οφειλής.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί τη μερική αποδοχή αιτήματος οφειλέτριας του Δημοσίου για εξάλειψη υποθήκης και άρση κατάσχεσης σε ακίνητό της. Η υπόθεση αφορούσε χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο που είχαν οδηγήσει στην εγγραφή πολλαπλών υποθηκών και επιβολή αναγκαστικών κατασχέσεων σε διάφορα ακίνητα της αιτούσας.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, η αιτούσα είχε πουλήσει το ποσοστό της σε συγκεκριμένο ακίνητο, με το τίμημα να αποδίδεται εξ ολοκλήρου στην ΑΑΔΕ για την εξόφληση μεγάλου μέρους της οφειλής. Ωστόσο, η μεταβίβαση της κυριότητας δεν ολοκληρώθηκε, καθώς το κτηματολογικό γραφείο αρνήθηκε την καταχώριση λόγω των υφιστάμενων βαρών. Παράλληλα, οι υπόλοιπες οφειλές της, ύψους περίπου 90.220 ευρώ, εξακολουθούσαν να διασφαλίζονται από άλλα ακίνητά της, συνολικής εμπορικής αξίας άνω των 600.000 ευρώ.

Το Νομικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της υπόθεσης, τη νομολογία και την προηγούμενη γνωμοδότηση της Ολομέλειας (359/2023), έκρινε ότι έχει αρμοδιότητα να εξετάσει το αίτημα, καθώς εμπίπτει στην κατηγορία εξώδικου συμβιβασμού. Έκρινε επίσης ότι η μερική αποδοχή της αίτησης εξυπηρετεί το συμφέρον του Δημοσίου, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της οφειλής έχει ήδη αποπληρωθεί και ότι τα υπόλοιπα χρέη είναι επαρκώς διασφαλισμένα από άλλα ακίνητα.

Η απόφαση προβλέπει την εξάλειψη συγκεκριμένης υποθήκης και τη μερική άρση κατάσχεσης στο επίμαχο ακίνητο, υπό αυστηρούς όρους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διατήρηση όλων των υπόλοιπων βαρών στα άλλα ακίνητα, η διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν νέες εγγραφές ή διεκδικήσεις τρίτων, η μη ύπαρξη πρόσθετων χρεών πέραν των ήδη βεβαιωμένων, καθώς και η υποχρέωση της αιτούσας να καλύψει τα έξοδα της διαδικασίας. Το πρακτικό ισχύει για έξι μήνες από την έγκρισή του από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Δύο μέλη του Συμβουλίου μειοψήφησαν, υποστηρίζοντας ότι η εξάλειψη υποθήκης δεν εμπίπτει στην έννοια του εξώδικου συμβιβασμού και ότι τέτοιες υποθέσεις ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της φορολογικής διοίκησης. Παρά τη μειοψηφία, η πλειοψηφική γνωμοδότηση έγινε δεκτή.