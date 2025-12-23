Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος αναζητά προσωπικό για τον τον έλεγχο των διαστημικών δραστηριοτήτων και την εποπτεία των διαστημικών αντικειμένων.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση δύο θέσεων, Ειδικών Επιστημόνων εγνωσμένης αξία, στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛ.ΚΕ.Δ.) για την κάλυψη των ιδιαιτέρων αναγκών του Δημοσίου.

Οι προσλήψεις προσωπικού θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών ετών.

Οι ειδικότητες

ΠΕ Δορυφορικές Επικοινωνίες και Ολοκληρωμένες Εφαρμογές (Satellite Communications and Integrated Applications)

ΠΕ Διαστημικά Συστήματα Δεδομένων (Space Data Systems)

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα εξής προσόντα

Βασικός τίτλος σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο ή ισότιμο της αλλοδαπής που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με αυτό το γνωστικό πεδίο, όπως αυτό περιγράφεται ανά θέση στο παράρτημα της προκήρυξης

Επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο, όπως αυτή ορίζεται ανά θέση στο παράρτημα και η οποία αποδεικνύεται ανά θέση με:

διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο ή ισότιμο της αλλοδαπής, ή αυτοτελή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ΑΕΙ, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο ή ισότιμο της αλλοδαπής και εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων και

άριστη γνώση μιας τουλάχιστον επίσημης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσθετη εμπειρία όπου αυτή απαιτείται κατά το σχετικό παράρτημα Β’.

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Αιτήσεις

Η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, κατά την υποβολή υποψηφιότητάς τους, καλούνται να συμπληρώσουν την «αίτηση υποψηφιότητας» και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το πρότυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΚΕ.Δ.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή τους, ο οποίος θα χρησιμοποιείται ως αναφορά.