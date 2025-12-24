Μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι καταναλώνουν έως και τρεις φορές περισσότερες θερμίδες από αυτές που συνιστά το NHS.

Για πολλούς ανθρώπους, το πρώτο ζύγισμα μετά τα Χριστούγεννα συνοδεύεται από άγχος και πανικό. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις η αύξηση που παρατηρείται στη ζυγαριά δεν οφείλεται σε συσσώρευση λίπους, αλλά σε κατακράτηση υγρών και φλεγμονή.

Όπως εξηγεί, γιατρός για την παχυσαρκία, τα πιο αλμυρά γεύματα, η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και η μειωμένη σωματική δραστηριότητα των γιορτών οδηγούν το σώμα στο να κρατά περισσότερα υγρά. «Τα περισσότερα από αυτά που βλέπουν οι άνθρωποι μετά τα Χριστούγεννα είναι βάρος νερού – όχι λίπος», τονίζει ο γιατρός .

Παρόλα αυτά, προειδοποιεί ότι η παρατεταμένη αδράνεια μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Αν η καθιστική ζωή συνεχιστεί και μέσα στον Ιανουάριο, τότε το προσωρινό πρήξιμο μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματική αύξηση λίπους.

Ο καθηγητής συμβουλεύει επίσης να αποφεύγονται οι αυστηρές και εξαντλητικές δίαιτες αμέσως μετά τις γιορτές. «Οι δίαιτες μετά τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά συνήθως αποτυγχάνουν. Αυξάνουν τις ορμόνες του στρες, προκαλούν έντονες λιγούρες και συχνά οδηγούν σε νέο κύκλο υπερφαγίας.

«Δεν είναι οι πίτες με κιμά που προκαλούν την αύξηση βάρους τα Χριστούγεννα», εξηγεί. «Το πρόβλημα ξεκινά όταν σταματάμε κάθε μορφή κίνησης και μετά τιμωρούμε τον εαυτό μας».

Η λύση; Ισορροπία και συνέπεια. Απολαύστε το φαγητό των γιορτών, παραμείνετε έστω και ελαφρώς δραστήριοι και επιστρέψτε σταδιακά στις φυσιολογικές σας συνήθειες τον Ιανουάριο. Έτσι, το βάρος παραμένει σταθερό και η υγεία προστατεύεται μακροπρόθεσμα.