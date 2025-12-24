Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του λιβυκού στρατού, Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ, σκοτώθηκε χθες σε αεροπορικό δυστύχημα κοντά στην τουρκική πρωτεύουσα, λίγο μετά την απογείωση του ιδιωτικού τζετ στο οποίο επέβαινε.

Θλίψη προκαλούν οι νέες πληροφορίες που θέλουν μια Ελληνίδα να είναι μεταξύ των μελών του πληρώματος του ιδιωτικού τζετ που κατέπεσε κοντά στην Άγκυρα.

Η γυναίκα φέρεται να ήταν προϊσταμένη της καμπίνας τους τζετ.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το αεροσκάφος απογειώθηκε χθες περίπου στις 20:17 τοπική ώρα και, περίπου 15 λεπτά αργότερα, ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε έκτακτη προσγείωση πριν χαθεί η ραδιοεπικοινωνία.

Το δυστύχημα κόστισε τη ζωή συνολικά σε 8 άτομα, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του λιβυκού στρατού, Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ. Τα άλλα θύματα ήταν τέσσερις υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του λιβυκού στρατού, καθώς και τρία μέλη του πληρώματος.

Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Al Jazeera ότι οι αρχικές έρευνες απέκλεισαν το ενδεχόμενο δολιοφθοράς και, αντίθετα, καταδεικνύουν τεχνική βλάβη ως αιτία της συντριβής.

Οι τέσσερις άλλοι αξιωματικοί που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα ήταν ο στρατηγός Αλ-Φιτούρι Γκαριμπίλ, επικεφαλής των χερσαίων δυνάμεων της Λιβύης· ο ταξίαρχος Μαχμούντ Αλ-Κατάουι, επικεφαλής της Αρχής Στρατιωτικής Βιομηχανίας· ο Μοχάμεντ Αλ-Ασάουι Ντιάμπ, σύμβουλος του αρχηγού του γενικού επιτελείου· και ο Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ, στρατιωτικός φωτογράφος στο γραφείο του αρχηγού του γενικού επιτελείου.

Η λιβυκή αντιπροσωπεία βρισκόταν στην Άγκυρα για υψηλού επιπέδου συνομιλίες άμυνας με στόχο την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU) του Ντμπεϊμπά στην Τρίπολη ανακοίνωσε τριήμερο επίσημο πένθος σε ολόκληρη τη χώρα. Στην ανακοίνωση της GNU αναφέρεται ότι όλες οι κρατικές υπηρεσίες θα κυματίζουν τις σημαίες μεσίστιες, ενώ οι επίσημες τελετές και οι εορτασμοί θα ανασταλούν.

