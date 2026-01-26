«Κάλεσα, τη λιβυκή κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα, ώστε να προχωρήσουμε μπροστά με εμπιστοσύνη, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, χάριν της ευημερίας των λαών μας, της σταθερότητας και της ασφάλειας της περιοχής», επισημαίνει ο Ν. Φαραντούρης.

Συναντήσεις με τον πρωθυπουργό της Λιβύης Αμπντουλχαμίντ αλ-Ντμπειμπά, τον υπουργό Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Καλίφα Αμπντουσαντέκ και κυβερνητικούς αξιωματούχους πραγματοποιήσε την Κυριακή στην Τρίπολη της Λιβύης ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης.

«Συζητήσαμε ζητήματα ενέργειας, ασφάλειας, μετανάστευσης και ευρω-μεσογειακών σχέσεων. Ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών αλλά και της Αντιπροσωπείας για τις Ευρω-αφρικανικές σχέσεις, τόνισα την ανάγκη η Λιβύη να προχωρήσει μπροστά στους δημοκρατικούς θεσμούς και τη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνδράμει σε αυτή τη μετάβαση», επισημαίνει ο ευρωβουλευτής σε ανάρτησή του στο Χ.

«Ωστόσο, προϋπόθεση για όλα αυτά είναι ο απόλυτος σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου. Δυστυχώς, το παράνομο #Τουρκολιβυκό σύμφωνο, αποτελεί ανάχωμα στην περαιτέρω πρόοδο των Ευρω-λιβυκών σχέσεων. Κάλεσα, τη λιβυκή κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα, ώστε να προχωρήσουμε μπροστά με εμπιστοσύνη, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, χάριν της ευημερίας των λαών μας, της σταθερότητας και της ασφάλειας της περιοχής», υπογραμμίζει.

