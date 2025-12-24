«Έπρεπε να υποστούν οι πολίτες όλη αυτή την κυκλοφορία για να πάρουν κάποιοι την απόφαση αργά το απόγευμα να δώσουν και τη δεύτερη λωρίδα στην κυκλοφορία», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Την ευθύνη αποκλειστικά στους αγρότες επιρρίπτει η ΕΛ.ΑΣ. για το χθεσινό χάος που προκλήθηκε στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, μετά την απόφαση της Τροχαίας να εκτρέψει την κυκλοφορία «για λόγους ασφαλείας», παρά το γεγονός ότι οι αγρότες είχαν ανοίξει τους δρόμους.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σήμερα θα επικρατήσει η λογική», είπε αρχικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Mega.

Αναφερόμενη στη χθεσινή ταλαιπωρία των οδηγών είπε: «Στα Μάλγαρα ήταν υποδειγματική η συμπεριφορά των αγροτών του μπλόκου. Μόλις ενημερώθηκαν από την Τροχαία ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα, οι άνθρωποι απομάκρυναν άμεσα τα οχήματά τους».

«Δυστυχώς δεν το είδαμε στα υπόλοιπα μπλόκα», πρόσθεσε. «Έπρεπε να υποστούν οι πολίτες όλη αυτή την κυκλοφορία για να πάρουν κάποιοι την απόφαση αργά το απόγευμα να δώσουν και τη δεύτερη λωρίδα στην κυκλοφορία».

Όπως είπε, «δεν μπορούμε να έχουμε μόνο μία λωρίδα να χρησιμοποιείται στην Εθνική, για λόγους ασφαλείας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Και μία λωρίδα να έχουν αφήσει οι αγρότες, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί δεν παίρνουν τέτοια μέτρα οι τροχονόμοι, ώστε να μπορούν τα αυτοκίνητα να περνούν, είπε από την πλευρά του ο πρώην αστυνομικός Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Ξέρετε πόσοι συνάδελφοι χθες κινδύνευσαν να παρασυρθούν από οδηγούς, οι οποίοι μετά την ταλαιπωρία που πέρασαν για να φθάσουν μέχρι το Κάστρο, ήταν σε κατάσταση πολύ δύσκολη. Ξέρετε πόσοι συνάδελφοι υπήρχε κίνδυνος να παρασυρθούν επειδή μέχρι τελευταία στιγμή, στο Κάστρο για παράδειγμα, ψάχναμε 15 άτομα για να μετακινήσουν τα τρακτέρ τους για να δώσουν τη δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας;», υποστήριξε η κ. Δημογλίδου.

Οδηγός: «Αυτό που ζήσαμε ήταν πρωτοφανές»

«Πριν τη Ριτσώνα όλα τα οχήματα οδηγούνταν σε βοηθητικό δρόμο. Αυτό που ζήσαμε ήταν πρωτοφανές. Μάθαμε όλα τα χωριά της Θήβας», είπε οδηγός που βίωσε τον χθεσινό εφιάλτη.

Απαντώντας στην κ. Δημογλίδου, ανέφερε: «Οι αγρότες απ' όσο μπορούσα να δω είχαν στο πλάι όλα τα οχήματα, δεν υπήρχε κόσμος. Αν υπήρχε διάθεση από την Τροχαία, θα μπορούσαν να βάλουν δύο περιπολικά μπροστά και να ακολουθούσαν από πίσω όλοι οι οδηγοί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df689ia2iwz5?integrationId=40599y14juihe6ly}