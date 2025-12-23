Ανοιχτά θα είναι σήμερα και αύριο τα σούπερ μάρκετ προκειμένου οι καταναλωτές να κάνουν τα τελευταία τους ψώνια για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά σήμερα και αύριο μέχρι τις 9 το βράδυ προκειμένου οι καταναλωτές να κάνουν τα τελευταία τους ψώνια.

Αύριο τα περισσότερα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν με ωράριο 08:00-21:00 εκτός από τα LIDL που θα ανοίξουν ένα τέταρτο νωρίτερα. Τα σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα θα ανοίξουν ξανά το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου όπου και εκεί αναμένεται ιδιαίτερη καταναλωτική κίνηση λόγω του πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού.

Τα σούπερ μάρκετ πέρα από τις 25-26/12 θα ειναι κλειστά και την 1η-2η ημέρα του χρόνου.

Το εορταστικό ωράριο των επόμενων ημερών (2025)