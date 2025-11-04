Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες θα υπάρξει κυβερνητική τοποθέτηση για το ζήτημα του ενεργειακού κόστους, το οποίο απασχολεί έντονα τη βιομηχανία. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, υπογράμμισε ότι, παρά τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ακόμη μια οριστική απάντηση.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος ανέφερε ότι ο ΣΕΒ έχει προτείνει την υιοθέτηση του «ιταλικού μοντέλου» για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ένα πλαίσιο που έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως τόνισε, ο διάλογος με τις αρμόδιες αρχές βρίσκεται σε εξέλιξη και η ελληνική βιομηχανία προσδοκά άμεσα αποτελέσματα, καθώς το υψηλό κόστος ενέργειας διευρύνει το ανταγωνιστικό χάσμα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, το πρόβλημα έχει ήδη πρακτικές επιπτώσεις, καθώς ελληνικές επιχειρήσεις χάνουν έργα και συμβόλαια στο εξωτερικό λόγω του ακριβού ρεύματος, στοιχείο που, όπως είπε, συνιστά μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον κλάδο. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας απαιτεί συνδυασμό κρατικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων από τις επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των μισθών, υπογράμμισε ότι ουσιαστικές αυξήσεις μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν αυξηθεί η παραγωγικότητα, διαφορετικά δεν θα υπάρξει πραγματική βελτίωση στα εισοδήματα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, την οποία χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο εμπόδιο για τις επιχειρήσεις στη χώρα.

Τέλος, σχολιάζοντας τις ξένες επενδύσεις, ο κ. Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι η εξαγορά ελληνικών εταιρειών από διεθνικούς ομίλους δεν επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στην οικονομία, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις για τη συμβολή των data centers, υποστηρίζοντας ότι δεν προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στην εγχώρια παραγωγή.