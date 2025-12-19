Eλαφρά τραυματίας ο συνοδηγός του ασθενοφόρου.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στον Πλατύκαμπο Λάρισας, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο συγκρούστηκε με κλούβα των ΜΑΤ, η οποία βρισκόταν σταθμευμένη στην Εθνική Οδό, στο πλαίσιο των μέτρων της ΕΛΑΣ λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Σύμφωνα με το Thesspost.gr, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο συνοδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος υπέστη κάκωση στη μύτη. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο είχαν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις, καθώς από νωρίς το απόγευμα αγρότες είχαν προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην παρακαμπτήριο οδό, στο ύψος του κόμβου Πλατυκάμπου, καθώς και σε αποκλεισμούς σε κοντινά σημεία του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με μαρτυρία του τραυματισμένου συνοδηγού, η κλούβα των ΜΑΤ ήταν τοποθετημένη κάθετα στο οδόστρωμα και, όπως υποστηρίζει, χωρίς επαρκή φωτισμό ή προειδοποιητικά σήματα. «Το όχημα είχε κλείσει τον δρόμο σε σημείο χωρίς ορατότητα. Δεν υπήρχαν αλάρμ ή άλλα φώτα προειδοποίησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://www.youtube.com/shorts/sHdf0cH0hIQ}