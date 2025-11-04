Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο των μέτρων της ΔΕΘ αποτελεί «τη μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων που έχει συντελεστεί ιστορικά».

Στο 21ο Athens Tax Forum του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου συμμετείχε ο υπουργός, Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Ιωάννη Σαρακάκη, και τον επικεφαλής της Επιτροπής Φορολογίας, Ιωάννη Σταυρόπουλο, με επίκεντρο τον ρόλο της φορολογικής πολιτικής ως μοχλού ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο των μέτρων της ΔΕΘ αποτελεί «τη μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων που έχει συντελεστεί ιστορικά», τονίζοντας τον δημογραφικό χαρακτήρα της φορολογικής μεταρρύθμισης, με έμφαση στη μεσαία τάξη, σε ολόκληρη την επικράτεια και με ισχυρή αναπτυξιακή στόχευση.

Παράλληλα, ανέδειξε το στεγαστικό και το δημογραφικό ως δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά σε νέες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των πολιτών από το αυξανόμενο κόστος στέγασης και για τη στήριξη της Περιφέρειας και των νέων στην αγορά εργασίας.

Αναφερόμενος στη στρατηγική για την ενίσχυση της ανάπτυξης, ο υπουργός έκανε λόγο για τέσσερις πυλώνες: την ψηφιοποίηση, τις κλαδικές πολιτικές, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και τη σύνδεση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων με μεταρρυθμίσεις.

«Η Ελλάδα είναι σήμερα μια χώρα που βρίσκεται σε κίνηση και αναγνωρίζεται διεθνώς για τη θετική της δυναμική», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η μέχρι σήμερα πορεία της οικονομίας αποτυπώνει τη βούληση για περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις, εξαγορές και επενδύσεις.