Να μην υλοποιηθούν οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αντικοινωνική χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την πρόταση της ΕΥΔΑΠ για «χαράτσι», όπως χαρακτηρίζει τις αυξήσεις, στα τιμολόγια του νερού.

«Τα νοικοκυριά δεν αντέχουν άλλες επιβαρύνσεις», τονίζει η Κουμουνδούρου, που ζητά να μην υλοποιηθούν οι αυξήσεις. «Τα νέα χαράτσια είχαν προαναγγελθεί πρόσφατα από τον ίδιο τον Κυρ. Μητσοτάκη, στη φιέστα για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, όταν μιλούσε για το “φθηνότερο δυνατό νερό”», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «μνημείο της ανικανότητας της κυβέρνησης» την «παντελή απουσία» έργων για τη λειψυδρία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τις αυξήσεις της ΕΥΔΑΠ

«Οποιαδήποτε αύξηση στα τιμολόγια του νερού, ειδικά αυτή τη χρονική περίοδο, είναι αντικοινωνική. Και ακριβώς αυτό τον χαρακτήρα έχει η πρόταση της ΕΥΔΑΠ για χαράτσι 6 ευρώ σε κάθε λογαριασμό για τα νοικοκυριά και αυξήσεις γύρω στο 33% για τις επαγγελματικές συνδέσεις.

Τα νοικοκυριά δεν αντέχουν άλλες επιβαρύνσεις. Ο κόσμος της εργασίας, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, οι συνταξιούχοι, αντιμετωπίζουν τη μεγάλη ακρίβεια και την υποχώρηση του κράτους πρόνοιας, με έσοδα και αμοιβές που υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις ανάγκες της καθημερινότητας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα νέα χαράτσια είχαν προαναγγελθεί πρόσφατα από τον ίδιο τον Κυρ. Μητσοτάκη, στη φιέστα για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, όταν μιλούσε για το “φθηνότερο δυνατό νερό”.

Τους τελευταίους μήνες καλλιεργείται συστηματικά μια ατμόσφαιρα έκτακτης ανάγκης, που όσο κι αν τροφοδοτείται από πραγματικά προβλήματα, άλλο τόσο χαρακτηρίζεται από τον διαχρονικό απώτερο στόχο της κυβέρνησης της ΝΔ για την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Η παντελής απουσία έργων για τη λειψυδρία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι μνημείο της ανικανότητας της κυβέρνησης. Αλλά ότι εδώ και έξι χρόνια δεν κάνει απολύτως τίποτα για να προλάβει τις εξελίξεις, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή που προκύπτει από την ιδεολογική της ταυτότητα και από ιδιοτέλεια. Έτσι φτάσαμε να κηρυχθεί η Αττική σε κατάσταση “έκτακτης ανάγκης λειψυδρίας”, για να αρχίσει το πάρτι των απευθείας αναθέσεων από τους “άριστους” της κυβέρνησης.

Το νερό είναι ζωτικό ανθρώπινο δικαίωμα, δημόσιο και κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Η αναγκαιότητα της βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας δεν μπορεί παρά να έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και όχι τους ισολογισμούς.

Οι νέες αυξήσεις δεν πρέπει να υλοποιηθούν».