Ο δράστης της επίθεσης στην Ταϊβάν είναι νεκρός αφού μετά από αστυνομική καταδίωξη έπεσε από κτίριο στο κενό.

Επίθεση με μαχαίρι εξαπέλυσε σε σταθμό του μετρό στην πρωτεύουσα της Ταιβάν ένας 27χρονος σκοτώνοντας τρία άτομα.

Ο δράστης είναι και αυτός νεκρός. Αφού διέφυγε από την αστυνομία, πήδηξε από ένα κτίριο στο κενό. Η σπάνια για τη χώρα επίθεση έγινε στον Κεντρικό Σταθμό της Ταϊπέι και στον Σταθμό Zhongshan αλλά το κίνητρο παραμένει ασαφές. Ο ύποπτος φορούσε μάσκα, πέταξε αρκετές χειροβομβίδες καπνού, στη συνέχεια έβγαλε ένα μαχαίρι και επιτέθηκε αδιακρίτως σε περαστικούς.

Ένα άτομο σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να σταματήσει τον δράστη. Αστυνομικοί, δήλωσαν ότι ο ύποπτος προφανώς πήδηξε από ένα κτίριο μετά τις επιθέσεις.

Ο δράστης της επίθεσης στην πολυσύχναστη εμπορική περιοχή της Ταιπέι, το βράδυ της Παρασκευής, περιγράφεται ως ένας 27χρονος άνδρας από το Ταογιουάν, μια βόρεια κομητεία στην Ταϊβάν. Αναφέρεται ότι ήταν εθελοντής στρατιώτης της πολεμικής αεροπορίας που είχε υπηρετήσει κοντά στο αεροδρόμιο Σονγκσάν της Ταϊπέι σε ομάδα ραδιοεπικοινωνίας, αλλά αποστρατεύτηκε το 2022.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν, Τσο Τζουνγκ-τάι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο ύποπτος είχε ποινικό μητρώο και εκκρεμή εντάλματα. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι καταζητούνταν από την τοπική εισαγγελία για παρεμπόδιση της στρατιωτικής θητείας το 2024 λόγω της μη παρουσίας του στο καθήκον.

Ο Τσο περιέγραψε το περιστατικό ως «σκόπιμη επίθεση», αν και μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής το κίνητρο παρέμενε άγνωστο.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι θα υπάρξει αυξημένη ασφάλεια σε όλη τη χώρα και ότι «δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια».

Πώς έγινε η επίθεση

Η επίθεση ξεκίνησε στον κεντρικό σταθμό της Ταϊπέι το απόγευμα της Παρασκευής. Ο δράστης φέρεται να πέταξε χειροβομβίδες καπνού μέσα στον σταθμό σε ώρα αιχμής, πριν κατευθυνθεί προς το κοντινό Ζονγκσάν. Βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα δείχνει τον άνδρα στη μέση του κεντρικού δρόμου έξω από τον σταθμό του μετρό Ζονγκσάν, μια δημοφιλή εμπορική περιοχή, να σκύβει, και κραδαίνοντας ένα μαχαίρι να κατευθύνεται προς το εσωτερικό του σταθμού.

Φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι και βερμούδα, αθλητικά παπούτσια, μάσκα και κάποιο προστατευτικό εξοπλισμό ενώ φαίνεται ότι είχε και άλλα όπλα μαζί του, ανάμεσά τους τουλάχιστον ένα ακόμα μαχαίρι δεμένο στο στήθος του.

Το βίντεο τον δείχνει να βγάζει χειροβομβίδες καπνού από μια τσάντα στη μέση του δρόμου και να τις πετάει πρόχειρα προς τα πλήθη που έχουν συγκεντρωθεί στο πεζοδρόμιο, διατηρώντας κάποια απόσταση. Στη συνέχεια, φαίνεται να τρέχει απέναντι από τον δρόμο και να μπαίνει σε ένα εμπορικό κέντρο, μαχαιρώνοντας τυχαία ανθρώπους καθώς τρέχει.

Ένα άλλο βίντεο τον δείχνει μέσα σε αυτό που φαίνεται να είναι ο κεντρικός σταθμός της Ταϊπέι, να βγάζει χειροβομβίδες καπνού από μια βαλίτσα και να τις πετάει. Άλλα βίντεο δείχνουν έναν από τους σταθμούς του μετρό γεμάτο καπνό και ανθρώπους να εκκενώνουν το κτίριο.

Τα βίαια εγκλήματα είναι σχετικά σπάνια στην Ταϊβάν, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια μια σειρά από επιθέσεις με μαχαίρι στο μετρό έχουν προκαλέσει φόβους. Ορισμένα τρένα μεταφέρουν πλέον εκπαιδευτικά βίντεο για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να αφοπλίσουν τους δράστες με ομπρέλες και πυροσβεστήρες.

