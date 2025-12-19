«Έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα», για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Τόσο η Ρωσία, όσο και η Ουκρανία πρέπει να αποκομίσουν και να δώσουν κάτι, σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

«Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα και προφανώς τα δυσκολότερα ζητήματα είναι πάντα τα τελευταία», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Η Ουάσινγκτον έχει αφιερώσει πολύ χρόνο και ενέργεια για τον τερματισμό του πολέμου και προσπαθεί να διαπιστώσει τι μπορεί να αποδεχθεί η Ουκρανία και τι η Ρωσία, συμπλήρωσε.

«Θέλουμε να προσδιορίσουμε κατά κάποιο τρόπο ποιες είναι οι θέσεις των δύο πλευρών και να δούμε εάν μπορούμε να οδηγήσουμε τη μία προς την άλλη, για κάποια συμφωνία», επεσήμανε ο Ρούμπιο.

«Μία διευθέτηση μέσω διαπραγμάτευσης απαιτεί δύο πράγματα: και οι δύο πλευρές να πάρουν κάτι από αυτή και να δώσουν κάτι. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι μπορεί να δώσει η Ρωσία και τι αναμένει να αποκομίσει, τι μπορεί να δώσει η Ουκρανία και τι αναμένει να πάρει. Στο τέλος, η απόφαση θα εξαρτηθεί από την Ουκρανία και τη Ρωσία, όχι από τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «δεν πρόκειται για επιβολή μιας συμφωνίας σε οποιονδήποτε» αλλά το ζήτημα είναι «να προσπαθήσουμε να βρούμε πού μπορούν να συμπέσουν τα συμφέροντα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νέες διαπραγματεύσεις σήμερα στις ΗΠΑ

Διαπραγματευτές του Κιέβου και των Ευρωπαίων συμμάχων του θα κάνουν νέα συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους στις ΗΠΑ, σήμερα, ανακοίνωσε ο Ρούστεμ Ουμέροφ.

«Σήμερα στις ΗΠΑ, μαζί με τον (αρχηγό του γενικού επιτελείου της Ουκρανίας) Αντρίι Γκνάτοφ θα ξεκινήσουμε άλλον ένα γύρο διαβουλεύσεων με την αμερικανική πλευρά. Έπειτα από πρόσκληση της αμερικανικής πλευράς, συμμετέχουν επίσης Ευρωπαίοι εταίροι», έγραψε σε ανάρτηση.

Συνάντηση Ζελένσκι - Τουσκ

Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιεί σήμερα επίσημη επίσκεψη στην Πολωνία. «Το πιο τρομακτικό για τη Ρωσία είναι να είμαστε ενωμένοι. Γιατί σίγουρα δεν μπορούν να νικήσουν τους δυο μας», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τουσκ.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός εξέφρασε ικανοποίηση για την ευρωπαϊκή συμφωνία για δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, αλλά συμπλήρωσε πως «πάντα κάτι θα μπορούσε να είναι καλύτερο, πιο αποτελεσματικό».

Ο Ζελένσκι χαιρέτισε τη συμφωνία και σημείωσε πως η Ρωσία ήλπιζε να «ακυρώσει» την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και «να καθυστερήσει τα πάντα ή ακόμα και να αναβάλει τη συνάντηση για αυτό το θέμα».

Στη συνάντηση, ο Τουσκ αποκάλεσε ήρωα τον Ζελένσκι. «Η μάχη σου είναι κοινή μάχη. Είσαι ήρωας όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και εδώ στην Πολωνία», ανέφερε.