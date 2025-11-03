Σταδιακά από τον Δεκέμβριο οι πληρωμές για το επίδομα θέρμανσης 2025.

Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης 2025 - 2026.

Το επίδομα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν διάφορα είδη καυσίμων για θέρμανση και η καταβολή του θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με το είδος του καυσίμου και την κατανάλωση.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει επιδότηση μόνο για ένα είδος καυσίμου.

Πότε θα καταβληθεί το επίδομα

Οι πληρωμές θα γίνουν σε τρεις δόσεις:

Πρώτη πληρωμή: Αρχές Δεκεμβρίου 2025, ως προκαταβολή, μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Δεύτερη πληρωμή: Μέχρι τις 30 Μαΐου 2026.

Τρίτη πληρωμή: Μέχρι τις 30 Ιουλίου 2026.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δικαιούχοι θα μπορούν να καλύψουν μέρος των εξόδων θέρμανσης καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Εισοδηματικά κριτήριαΣ

Τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους έχουν ως εξής:

16.000€ για άγαμους και χήρους

24.000€ για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης

29.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση ανά παιδί

Περιουσιακά κριτήρια

Τα περιουσιακά κριτήρια καθορίζονται ως εξής:

200.000€ για άγαμους

260.000€ για έγγαμους χωρίς παιδιά, με επιπλέον 40.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Δικαιούχα είδη θέρμανσης

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα παρακάτω είδη καυσίμων: