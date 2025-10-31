«Οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις είναι περίπου στις 15.000, όταν το 2019 είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμότητες. Τότε ο μέσος χρόνος απονομής ήταν 500 ημέρες.»

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, μίλησε εκτενώς για την πορεία απονομής συντάξεων και για όλα τα τεκταινόμενα που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους αναφορικά με την κοινωνική ασφάλιση.

Η Υφυπουργός επεσήμανε ότι έχει επιτευχθεί πολύ σημαντική μείωση στις εκκρεμείς κύριες συντάξεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις είναι περίπου στις 15.000, όταν το 2019 είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμότητες. Τότε ο μέσος χρόνος απονομής ήταν 500 ημέρες. Σήμερα η κύρια σύνταξη απονέμεται σε χρόνο κάτω από 50 ημέρες – λιγότερο από δύο μήνες».

Αναφερόμενη στις επικουρικές συντάξεις, σημείωσε ότι «οι ληξιπρόθεσμες είναι γύρω στις 31.000, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στον πολυκερματισμό των επικουρικών ταμείων. Παλαιότερα το πρ. Ταμείο Εμποροϋπαλλήλων έδινε επικουρική σύνταξη μετά από πέντε χρόνια· τώρα δεν υπάρχουν αυτοί οι χρόνοι», προσθέτοντας ότι η διαδικασία έχει βελτιωθεί αισθητά χάρη στις ψηφιοποιημένες διαδικασίες και στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τον ΕΦΚΑ για την ουσιαστική ενοποίηση του.

Για την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού αρχείου

Η κα Ευθυμίου υπογράμμισε τη μεγάλη μεταρρύθμιση ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού βίου όλων των ασφαλισμένων, η οποία επιτρέπει την αυτοματοποίηση στην έκδοση των συντάξεων και, συνακόλουθα, τη μείωση των καθυστερήσεων: «Πλέον ψηφιοποιείται όλο το χαρτώο υλικό με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μιλάμε για 53 εκατομμύρια σελίδες, και έχει ήδη ολοκληρωθεί το 80%. Η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026. Από τα μέσα του 2026, θα μπορούμε να απονέμουμε συντάξεις ακόμη πιο γρήγορα».

Αναφορικά με το Δημόσιο, ανέφερε ότι το 90% των συντάξεων απονέμεται πλέον αυτοματοποιημένα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γεγονός που «απελευθερώνει ανθρώπινους πόρους και επιταχύνει την έκδοση των συντάξεων σε πιο σύνθετες περιπτώσεις που αφορούν τα πρώην ταμεία, το ΤΣΜΕΔΕ, το ΤΣΑΥ και το ΤΑΝ».

Για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Η Υφυπουργός διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί αύξησης των ορίων ηλικίας, σημειώνοντας: «Δεν προκύπτει θέμα αναπροσαρμογής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Κατά την περίοδο του 1ου μνημονίου, τα ηλικιακά όρια συνδέθηκαν με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Ωστόσο, η αυξητική μεταβολή στα όρια ηλικίας που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2015 μάς δίνει ένα περιθώριο ασφαλείας.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που σαφώς παρακολουθούμε, χωρίς όμως να διαφαίνεται καμία προοπτική αλλαγής υπό τις παρούσες συνθήκες. Είναι σημαντικό να καθησυχάσουμε τους ασφαλισμένους που σπεύδουν να κάνουν αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω φημών. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Για τις ασφαλιστικές εισφορές

Η Υφυπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση κατήργησε σε μεγάλο βαθμό τον Νόμο Κατρούγκαλου, επισημαίνοντας: «Φέραμε, για τους ελεύθερους επαγγελματίες την δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας. Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς έχει ήδη εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό: το 50% το 2026 και το υπόλοιπο 50% το 2027».

