Οι διεκδικήσεις αναδρομικών αφορούν δύο βασικές κατηγορίες: περίπου 100.000 συνταξιούχους με επικουρικές μετά το 2016, οι οποίες δεν περιλάμβαναν την προσαύξηση για τις αυξημένες εισφορές και περίπου 400.000 παλαιούς συνταξιούχους που επλήγησαν από τις μνημονιακές περικοπές κατά το διάστημα Ιουνίου 2015 Μαΐου 2016.

Χιλιάδες συνταξιούχοι εξακολουθούν να περιμένουν την εκκαθάριση των αναδρομικών ποσών, τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα εξαιτίας παλαιών περικοπών ή λαθών στους υπολογισμούς των επικουρικών συντάξεων.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα ποσά που δεν έχουν ακόμη αποδοθεί φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 15.000 ευρώ, προκαλώντας έντονη αγανάκτηση στους δικαιούχους που περιμένουν επί χρόνια την οριστική τακτοποίηση.

Οι διεκδικήσεις αναδρομικών αφορούν δύο βασικές κατηγορίες: περίπου 100.000 συνταξιούχους με επικουρικές μετά το 2016, οι οποίες δεν περιλάμβαναν την προσαύξηση για τις αυξημένες εισφορές και περίπου 400.000 παλαιούς συνταξιούχους που επλήγησαν από τις μνημονιακές περικοπές κατά το διάστημα Ιουνίου 2015 Μαΐου 2016.

Τα ποσά που εκκρεμούν φτάνουν σε αρκετές περιπτώσεις τα 15.000 ευρώ, ενώ σε μηνιαία βάση οι επικουρικές θα έπρεπε να είναι αυξημένες κατά 200 έως 300 ευρώ, ανάλογα με ασφαλιστικό ταμείο, τα έτη ασφάλισης και τις εισφορές. Οι θιγόμενοι φτάνουν φθάνουν τους 100.000, κυρίως από ταμεία τραπεζών, ΔΕΚΟ και ειδικούς κλάδους.

Η πρώτη κατηγορία αφορά τις επικουρικές συντάξεις που εκδόθηκαν μετά το Μάιο του 2016 για ασφαλισμένους με αυξημένες εισφορές άνω του 6%. Ο νόμος 4387/2016 προέβλεπε ότι για κάθε 1% επιπλέον εισφοράς αντιστοιχεί προσαύξηση 0,075% για κάθε έτος ασφάλισης, ρύθμιση που διατηρήθηκε μια με τον νόμο 4660/2020.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η σταδιακή εφαρμογή ξεκίνησε μόλις το 2022-2023, αφήνοντας εκτός όσους συνταξιοδοτήθηκαν την περίοδο 2017-2022. Υπολογίζεται ότι οι θιγόμενοι φτάνουν φθάνουν τους 100.000, κυρίως από ταμεία τραπεζών, ΔΕΚΟ και ειδικούς κλάδους, με διαφορές που αγγίζουν έως και τα 16.800 ευρώ.

Όσοι συνταξιούχοι διαπιστώσουν ότι δεν έχει υπολογιστεί η σχετική προσαύξηση στην επικουρική τους, μπορούν να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα: Να ελέγξουν αν το ταμείο τους προέβλεπε εισφορές άνω του 6%. Να βεβαιώσουν ότι οι εισφορές καταβλήθηκαν έως και το 2014. Να εξετάσουν την απόφαση απονομής σύνταξης για να διαπιστώσουν αν έχει συνυπολογιστεί η προσαύξηση και αυτό δεν έχει γίνει, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση επανυπολογισμού στον e-ΕΦΚΑ.

Μέχρι σήμερα, οι αγωγές κρίνονται υπέρ των συνταξιούχων, με αποφάσεις που στηρίζονται και στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

Οι συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά την 1/1/2015

Η δεύτερη κατηγορία αφορά περίπου 400.000 παλαιούς συνταξιούχους δηλαδή όσους αποχώρησαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και υπέστησαν περικοπές στις επικουρικές τους συντάξεις για το 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016.

Έπειτα από μαζικές δικαστικές αποφάσεις, ο ΕΦΚΑ οφείλει να καταβάλει αναδρομικά για τις αντισυνταγματικές αυτές μειώσεις, που φτάνουν έως και τα 4.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο διάστημα είχε καλυφθεί με νόμο του 2020 μόνο για τις κύριες συντάξεις, αφήνοντας εκτός τις επικουρικές και τα δώρα.

Δικαιούχοι είναι όσοι είχαν προσφύγει μέχρι τον Ιούλιο του 2020, καθώς οι υπόλοιποι έχασαν οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης. Μέχρι σήμερα, οι αγωγές κρίνονται υπέρ των συνταξιούχων, με αποφάσεις που στηρίζονται και στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, ενώ ήδη αρκετοί έχουν λάβει ποσά από 2.500 έως 3.000 ευρώ με τους νόμιμους τόκους.

Η απόφαση που εξέδωσε τον περασμένο Φεβρουάριο το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) και με την οποία οριστικοποιήθηκε ότι ισχύουν στο ακέραιο οι δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ. αριθμ. 2287 και 2288/2015) για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών που επιβλήθηκαν σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και στα Δώρα συντάξεων με τους νόμους 4051 και 4093 του 2012, είχε ως αποτέλεσμα την επίσπευση της εκδίκασης και της έκδοσης των αποφάσεων από τα Πρωτοδικεία επί των προσφυγών που είχαν ασκήσει οι θιγόμενοι.

Οι δικαστικές αποφάσεις αφορούν στην επιστροφή των περικοπών που επιβλήθηκαν το 11μηνο Ιουνίου 2015 -Μαΐου 2016 στις επικουρικές συντάξεις, στα Δώρα κύριων και επικουρικών, καθώς και σε επιδόματα αναπηρίας. Και συνιστούν δικαίωση για τους συνταξιούχους, αλλά και για την εφημερίδα μας, που από την πρώτη στιγμή είχε αναδείξει την αδικία, ιστάμενη πάντα στο πλευρό των συνταξιούχων.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση είχε καταβάλει με νόμο τον Οκτώβριο του 2020 τα αναδρομικά από περικοπές κύριων συντάξεων, όχι όμως και από τις επικουρικές και τα Δώρα, πλην όσων είχαν ήδη κάνει προσφυγές μέχρι τον Ιούλιο του 2020. Τα ποσά των επιστροφών προέρχονται από τις μειώσεις των επικουρικών συντάξεων, από τις αντισυνταγματικές κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης για συνταξιούχους του Δημοσίου, από επανυπολογισμούς κύριων συντάξεων παλαιών και νέων συνταξιούχων με 30 έτη ασφάλισης και άνω και από τον μη συνυπολογισμό των προσαυξήσεων σε επικουρικές συντάξεις που είχαν ασφαλιστικές κρατήσεις μεγαλύτερες του 6%.