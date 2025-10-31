Ο «ξαφνικός θάνατος» σε πάνω από 200 καταστήματα ΕΛΤΑ προκαλεί έντονες αντιδράσεις μεταξύ πολιτών και εργαζομένων, με τους πλέον ευάλωτους να ανησυχούν ακόμη και για το πώς θα εισπράττουν συντάξεις και επιδόματα.

Η αιφνιδιαστική απόφαση καλύπτει από χωριά της Ηπείρου μέχρι νησιά του Αιγαίου και από λαϊκές γειτονιές της Αττικής μέχρι ορεινές κοινότητες της Μακεδονίας - με τις αποστάσεις που θα καλούνται να καλύψουν οι κάτοικοι να φτάνουν ακόμη και τα 50 χιλιόμετρα.

Μιλώντας από το κατάστημα της Δάφνης - ένα από τα 40 στην Αττική που πρόκειται να κλείσουν - ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων ΕΛΤΑ, Γιάννης Οικονόμου, έδωσε τη διάσταση των «χαμένων» θέσεων εργασίας, που αγγίζουν τις 1.500.

Όπως εξήγησε, οι εργαζόμενοι που έχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου ξεπερνούν τους 1.500 «κι όπως όλα δείχνουν μέχρι το τέλος του χρόνου δεν θα εργάζεται κανένας από αυτούς».

«Δεν είναι όμως μόνο οι εργαζόμενοι έργου. Την Δευτέρα θα ζήσουμε κάτι πρωτόγνωρο σε έναν ιστορικό οργανισμό. Ταυτόχρονα θα κλείσουν 204 καταστήματα σε όλη την επικράτεια σε σύνολο 470. Είναι περίπου το 45% και είναι κάτι που δημιουργεί αβεβαιότητα, ανησυχία και φόβο στους εργαζόμενους - σε έναν παρατεταμένο μετασχηματισμό τα τελευταία χρόνια που δείχνει να μην έχει αποτέλεσμα».

«Κομμάτι - κομμάτι το ΕΛΤΑ δίνεται στους ιδιώτες, αρχής γεννομένης από τη διανομή».

Γιατί κλείνουν τα ΕΛΤΑ

Ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων δηλώνει άγνοια για τα κρίτηρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επιλογή των καταστημάτων: «Δεν γνωρίζουμε αν τα κριτήρια είναι οικονομικά, εθνικά ή γεωγραφικά. Αν δηλαδή παραμένει το ένα ταχυδρομείο σε κάθε δήμο, νομίζω πως όχι».

Η εκτίμηση του είναι πως το λουκέτο έρχεται «στο πλαίσιο ενός παρατεταμένου μετασχηματισμού που στόχο έχει την περιστολή δαπανών. Και νομίζω οτί αυτή η πολιτική ακολουθείται τα τελευταία χρόνια αμυντικά σε έναν φορέα που παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες και παραμένει ο φορεάς παροχής καθολικών υπηρεσιών έως το 2028.

Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να συνεχίζει να μοιράζει την αλληλογραφία σε όλη την Ελλάδα: Με τον τρόπο αυτό, ωστόσο, δεν θα μοιράζει την αλληλογραφία σε όλη την Ελλάδα, δεν θα εξυπηρετεί όλους τους πολίτες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Γρηγόρης Σκλήκας, διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, απάντησε στο ίδιο ερώτημα, επισημαίνοντας πως στόχος είναι «αυτός ο οργανίσμος να γίνει επιχείρηση και μάλιστα μετά από αδράνεια 30 ετών».

Όπως παραδέχτηκε, «μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα, οι αλλαγές δημιουργούν ένταση», αν και αποτελούν «ένα βήμα που ακολουθεί την προετοιμασία με νέο στόλο, με αναδιοργάνωση της διανομής,με ψηφιακά εργαλεία προς τους ταχυδρόμους, προκειμένου να μπορούμε να εγγυηθούμε την εξυπηρετήση των πολιτών».

Ο οργανισμός, τόνισε, «δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Χρηματοδοτείται από το δικό του έργο. Ό,τι παράγει, μπορεί να ξοδεύει. Αυτή η εξοικονόμηση είναι απαραίτητη για να συμβαδίσουμε με την αγορά και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πολιτών». Σημειώνεται πως τα ΕΛΤΑ λειτουργούν σε καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού από το 2008.

Σύμφωνα με τον Γρηγόρη Σκλήκα, «το γεγονός ότι κλείνει ένα ταχυδρόμειο δεν σημαίνει ότι σταματούν οι υπηρεσίες που παρείχε».

Όπως έπαιρναν την σύνταξή τους οι πολίτες, θα συνεχίσουν να την παίρνουν - υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Πώς θα λειτουργήσουν τα ταχυδρομεία στην νέα εποχή

Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ υποστήριξε πως σε κάθε κατάστημα, που θα κλείσει, θα τοποθετηθεί μία αφίσα η οποία θα δίνει τα στοιχεία του αγροτικού ταχυδρόμου της περιοχής, «προκειμένου να μπορείς να επικοινωνήσεις αν επιθυμείς εξυπηρέτηση κατ'οίκον».

Ο ίδιος επέμεινε πως πρόκειται για έναν εξαιρετικά μικρό άριθμο ανθρώπων που εξυπηρετούνται σήμερα από τα φυσικά καταστήματα, ενώ σε κάθε περίπτωση άμεσα θα ανακοινωθεί ένα hotline - μια τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης για τον προγραμματισμό ραντεβού.

Σύμφωνα πάντα με τον Γρηγόρη Σκλήκα, σήμερα υπάρχουν 1.400 διανομείς, 500 καταστήματα - πρακτορεία και 400 συνεργάτες - courier, εκτός των ιδίων καταστημάτων ΕΛΤΑ.