Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα και σήμερα λόγω του εορταστικού ωραρίου ενόψει Χριστουγέννων.

Τα καταστήματα και κάποια σούπερ μάρκετ λειτούργησαν κανονικά χτες Κυριακή ενώ, την επόμενη Κυριακή θα είναι ανοιχτά όλα τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα.

Να υπενθυμίσουμε ότι σούπερ μάρκετ όπως ο Σκλαβενίτης και ο ΑΒ Βασιλόπουλος έμειναν κλειστά χτες ενώ τις επόμενες δύο Κυριακές αναμένεται να ανοίξουν με ωράριο 11 το πρωί με 8 το βράδυ.

Σήμερα τα κατατήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 4 μμ ενώ από από αύριο θα παραμένουν ανοιχτά μέχρι και τις 9 το βράδυ.