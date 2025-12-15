Τα καταστήματα και κάποια σούπερ μάρκετ λειτούργησαν κανονικά χτες Κυριακή ενώ, την επόμενη Κυριακή θα είναι ανοιχτά όλα τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα.
Να υπενθυμίσουμε ότι σούπερ μάρκετ όπως ο Σκλαβενίτης και ο ΑΒ Βασιλόπουλος έμειναν κλειστά χτες ενώ τις επόμενες δύο Κυριακές αναμένεται να ανοίξουν με ωράριο 11 το πρωί με 8 το βράδυ.
Σήμερα τα κατατήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 4 μμ ενώ από από αύριο θα παραμένουν ανοιχτά μέχρι και τις 9 το βράδυ.
- Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00
- Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00
- Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00
- Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00
- Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00
- Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00
- Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00
- Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00
- Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00
- Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00
- Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ
- Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ
- Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00
- Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00
- Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00
- Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00
- Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00
- Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ
- Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.