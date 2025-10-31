Αναστάτωση και έντονη ανησυχία σε ολόκληρη τη χώρα έχει προκαλέσει η ξαφνική απόφαση των ΕΛΤΑ να κλείσουν 204 καταστήματα. Από τα χωριά της Ηπείρου μέχρι τα νησιά του Αιγαίου και από τις λαϊκές γειτονιές της Αττικής μέχρι τις ορεινές κοινότητες της Μακεδονίας, οι κάτοικοι βλέπουν μια υπηρεσία που θεωρούσαν δεδομένη να εξαφανίζεται ξαφνικά.
Δήμαρχοι μιλούν για εγκατάλειψη της περιφέρειας, επαγγελματίες φοβούνται για το μέλλον των συναλλαγών τους και οι ηλικιωμένοι δηλώνουν: «Εμείς δεν έχουμε ούτε ίντερνετ ούτε αυτοκίνητο για να πηγαίνουμε αλλού».
Σύμφωνα με την λίστα με τα καταστήματα ΕΛΤΑ που κλείνουν παρατηρούμε ότι και στην Αθήνα είναι αυτά που κλείνουν και συγκεκριμένα: ΑΛΙΜΟΥ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2) (CARREFOUR), ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΓΕΡΑΚΑ, ΔΑΦΝΗΣ, ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18), ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49), ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13), ΜΑΝΔΡΑΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54), ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14), ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ.
Τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν.
- ΑΓΙΑΣ
- ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ.
- ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)
- ΑΓΙΑΣΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
- ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
- ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
- ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ
- ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
- ΑΚΡΑΤΑΣ – ΑΙΓΕΙΡΑΣ
- ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
- ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ
- ΑΛΙΜΟΥ
- ΑΜΑΡΙΟΥ
- ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR)
- ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
- ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
- ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
- ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
- ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
- ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
- ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ
- ΑΡΙΔΑΙΑΣ
- ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
- ΑΡΝΑΙΑΣ
- ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ
- ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
- ΑΡΧΑΝΩΝ
- ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
- ΑΣΤΡΟΥΣ
- ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
- ΑΦΑΝΤΟΥ
- ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ)
- ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
- ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
- ΒΙ.ΠΕ.Θ.
- ΒΟΝΙΤΣΑΣ
- ΒΟΥΛΑΣ
- ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
- ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
- ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
- ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
- ΓΑΒΑΛΟΥΣ
- ΓΑΖΙΟΥ
- ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
- ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
- ΓΑΥΡΙΟΥ
- ΓΕΡΑΚΑ
- ΓΚΟΥΡΑΣ
- ΔΑΦΝΗΣ
- ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
- ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
- ΔΕΛΦΩΝ
- ΔΕΣΚΑΤΗΣ
- ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
- ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ.
- ΔΙΣΤΟΜΟΥ
- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
- ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
- ΕΛΟΥΝΤΑΣ
- ΕΡΕΣΟΥ
- ΕΡΕΤΡΙΑΣ
- ΕΥΛΑΛΟΥ
- ΕΦΥΡΑΣ
- ΖΑΓΟΡΑΣ
- ΖΙΤΣΑΣ
- ΘΕΡΜΟΥ
- ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)
- ΘΟΥΡΙΑΣ
- ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
- ΙΑΛΥΣΟΥ
- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
- ΙΕΡΙΣΣΟΥ
- ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2
- ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
- ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
- ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
- ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
- ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
- ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
- ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
- ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ
- ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
- ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
- ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ
- ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
- ΚΙΑΤΟΥ
- ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
- ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
- ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)
- ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
- ΚΡΗΝΙΔΩΝ
- ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
- ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)
- ΛΑΛΑ
- ΛΕΒΙΔΙΟΥ
- ΛΕΝΟΡΜΑΝ
- ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
- ΛΕΧΑΙΝΩΝ
- ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
- ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
- ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
- ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
- ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
- ΛΟΥΡΟΥ
- ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
- ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ
- ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
- ΜΑΛΙΩΝ
- ΜΑΝΔΡΑΣ
- ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
- ΜΑΡΑΘΩΝΑ
- ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ
- ΜΕΘΑΝΩΝ
- ΜΕΛΙΓΑΛΑ
- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
- ΜΕΤΣΟΒΟΥ
- ΜΗΘΥΜΝΑΣ
- ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)
- ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
- ΜΟΥΔΡΟΥ
- ΜΥΤΙΚΑ
- ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)
- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
- ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
- ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
- ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
- ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
- ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
- ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
- ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
- ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
- ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
- ΝΙΚΑΙΑΣ
- ΝΙΚΗΤΗΣ
- ΝΥΔΡΙΟΥ
- ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
- ΟΙΑΣ
- ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
- ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
- ΠΑΛΛΗΝΗΣ
- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17)
- ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
- ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
- ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
- ΠΑΤΡΑΣ 3
- ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
- ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
- ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
- ΠΛΑΤΑΝΙΑ
- ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
- ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
- ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
- ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
- ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
- ΠΥΛΑΙΑΣ
- ΠΥΛΗΣ
- ΡΑΧΩΝ
- ΡΟΔΟΥ 2
- ΣΕΡΒΙΩΝ
- ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
- ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
- ΣΚΑΛΑΣ
- ΣΚΥΔΡΑΣ
- ΣΟΥΔΑΣ
- ΣΟΥΦΛΙΟΥ
- ΣΟΦΑΔΩΝ
- ΣΟΦΙΚΟΥ
- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
- ΣΤΥΛΙΔΑΣ
- ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
- ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
- ΤΖΑΒΡΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ)
- ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ
- ΤΥΡΝΑΒΟΥ
- ΤΥΧΕΡΟΥ
- ΦΙΛΙΑΤΩΝ
- ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
- ΦΙΛΟΤΙΟΥ (ΧΑΛΚΕΙΟΥ)
- ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ
- ΦΥΤΕΙΩΝ
- ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
- ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
- ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
- ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)
- ΧΟΛΑΡΓΟΥ
- ΨΑΧΝΩΝ