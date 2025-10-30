Σφοδρές οι αντιδράσεις για το νέο «κύμα» λουκέτων στα ΕΛΤΑ, τι υποστηρίζει η εταιρεία για τους λόγους που αποφασίστηκε η αναδιάρθωση λειτουργίας.

Θύελλα αντιδράσεων και αρνητικών σχολίων έχει προκαλέσει το νέο «τσουνάμι» λουκέτων σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ με την διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων να κάνει λόγο για στοχευμένη αναδιάρθρωση του δικτύου με ευρύτερο στόχο την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα. Το success story που προβάλλεται ως αιτιολογία για το σταδιακό λουκέτο ταχυδρομικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια δεν πείθει πολίτες και τοπικές κοινωνίες που κάνουν λόγο για πρωτοφανή απόφαση που στερεί στους κατοίκους την εξυπηρέτηση μιας σειράς από υπηρεσίες που πλέον μπαίνουν στον πάγο καθώς η απόσταση λειτουργεί αποτρεπτικά.

Με τις νέες αποφάσεις οι κάτοικοι πολλών περιοχών θα χρειάζεται να διανύουν απόσταση 40 ή και 50 χιλιομέτρων προκειμένου να προσεγγίσουν το πλησιέστερο ταχυδρομείο. Μάλιστα όπως καταγγέλλεται τα περισσότερα καταστήματα που κατεβάζουν ρολά βρίσκονται σε χωριά, νησιωτικές, δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές όπου ζουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ψηφιακά αναλφάβητοι και μεγάλης ηλικίας και μέσω αυτών των καταστημάτων διευκολύνονταν για βασικές και απαραίτητες τραπεζικές πληρωμές. Η «ταφόπλακα» στα τοπικά υποκαταστήματα του ΕΛΤΑ αποτελεί «ψαλίδισμα» κάθε δυνατότητας των ηλικιωμένων να έχουν πρόσβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες που παρέχονταν μέχρι και σήμερα. Η αιφνιδιαστική απόφαση που εν πολλοίς ανακοινώθηκε στο παρά πέντε της εφαρμογής της αναπόφευκτα οδηγεί εκτός από την αναστολή της συναλλακτικής δραστηριότητας και στην διακοπή φυσικών ταχυδρομικών υπηρεσιών με τις όποιες συνέπειες. Πριν παρθούν βεβιασμένες αποφάσεις λουκέτου θα έπρεπε να υπάρξει πλάνο μετάβασης στη νέα κατάσταση και όχι μια διεκπεραιωτική ανακοίνωση που κάθε άλλο παρά δίνει λύσεις και απαντήσεις για το τι μέλλει γενέσθαι με το πώς θα διεκπεραιώνονται εφεξής οι απαραίτητες τραπεζικές και ταχυδρομικές συναλλαγές, ιδιαίτερα για ανθρώπους που δεν έχουν εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.

Η ανακοίνωσή από πλευράς ΕΛΤΑ που επισημαίνει ότι παρά την αναδιάρθρωση και τη μείωση του αριθμού καταστημάτων, η εξυπηρέτηση της περιφέρειας παραμένει προτεραιότητα, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες για όλους τους πολίτες δεν δίνει τα απαραίτητα εχέγγυα ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι θα ενισχυθούν τα ψηφιακά εργαλεία που θα διευκολύνουν το έργο των ταχυδρόμων.

ΕΛΤΑ: Απαραίτητος ο μετασχηματισμός των υπηρεσιών

Τα ΕΛΤΑ στην ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι ναι μεν ο αριθμός των καταστημάτων περιορίζεται, ενώ ενισχύεται ο ρόλος του ταχυδρόμου μέσω σύγχρονων ψηφιακών μέσων και αναδιοργάνωσης της διανομής. Ιδιαίτερη πρόνοια λαμβάνεται για ηλικιωμένους, κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και τοπικές επιχειρήσεις, με δυνατότητα κατ’ οίκον ραντεβού. Η αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα ολοκληρώνει τον εξορθολογισμό του δικτύου, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ, που επενδύουν σε νέες υπηρεσίες, τεχνολογική αναβάθμιση και βελτιωμένες συνθήκες για εργαζόμενους και πελάτες. Σήμερα η συναλλακτική δραστηριότητα στα καταστήματα αντιπροσωπεύει λιγότερο από 10% των εσόδων, ενώ απορροφά πάνω από 50% των εξόδων, περιορίζοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης σε τομείς όπως courier, e-commerce και υποστήριξη επιχειρήσεων σημειώνεται ενδεικτικά. Αναλυτικά η ανακοίνωση απάντηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων στον απόηχο του σάλου για το λουκέτο στα 204 καταστήματα.



«Η αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα, με την οποία ολοκληρώνεται ο εξορθολογισμός του δικτύου των ΕΛΤΑ, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα συνολικά των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία επενδύουν σε νέες υπηρεσίες, στην τεχνολογική αναβάθμιση και καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και πελάτες. Σήμερα πλέον η συναλλακτική δραστηριότητα στα καταστήματα συνεισφέρει λιγότερο από 10% των εσόδων, αλλά αναλώνει πάνω από το 50% των εξόδων, κατασπαταλώντας δυνατότητες επένδυσης, ανάπτυξης και το αποτέλεσμα από τις άλλες υγιώς αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, όπως courier, ανάπτυξη ecommerce, υποστήριξη επιχειρήεων, κ.α.



Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες παρέχονται αδιάλειπτα σε κάθε περιοχή της χώρας, ανεξάρτητα από τη λειτουργία φυσικού καταστήματος, μέσα από 1.400 ταχυδρόμους, 500 συνεργάτες, 400 πράκτορες couriers και αγροτικούς διανομείς, σε εκατοντάδες συνεργαζόμενα σημεία και με χρήση σύγχρονων εργαλείων. Έτσι διασφαλίζεται ότι η περιφέρεια θα εξυπηρετείται με πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά.



Τα ΕΛΤΑ, που από το 2017 ανήκουν στο Υπερταμείο, παραμένουν πιστά δεσμευμένα στην υποχρέωση για καθολική παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας και αυτό θα συνεχίσουν να πράττουν. Για 198 χρόνια, το πρόσωπο του ταχυδρόμου αποτελεί σημείο αναφοράς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και παραμένει στο επίκεντρο της νέας εποχής των ΕΛΤΑ – με σύγχρονα μέσα, νέο εξοπλισμό και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών.



Οι περισσότεροι ταχυδρόμοι και συνεργάτες είναι εξοπλισμένοι με ψηφιακά μέσα ενώ οι αγροτικοί διανομείς, όπως και οι ψηφιακοί ταχυδρόμοι, μοναδικό προτέρημα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, διαθέτουν εξοπλισμό που τους επιτρέπει να παρέχουν πλήθος υπηρεσιών στους πελάτες χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα. Έτσι τα ΕΛΤΑ πετυχαίνουν να παρέχουν κατ' οίκον εξυπηρέτηση και να εξασφαλίζουν κάλυψη ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.



Τα νέα ΕΛΤΑ επεκτείνονται με νέες, πιο σύγχρονες μορφές παρουσίας. Τα 204 καταστήματα που αποσύρονται, έχουν ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα και με επικαλύψεις από γειτονικά σημεία. Αρκετά από αυτά λειτουργούσαν με ζημίες που ξεπερνούσαν τις 150.000 ευρώ ετησίως. Με την αναπροσαρμογή του δικτύου, το προσωπικό των ΕΛΤΑ μεταφέρεται σε παραγωγικές λειτουργίες, ενισχύοντας την παρουσία ταχυδρόμων και την επιχειρησιακή δυναμική στην περιφέρεια.



Στις περιοχές όπου δεν θα υπάρχει φυσικό κατάστημα, οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται κανονικά μέσω του δικτύου διανομής, των κινητών μονάδων και των συνεργαζόμενων σημείων. Οι ταχυδρόμοι και οι συνεργάτες μας θα καλύπτουν κάθε περιοχή, διασφαλίζοντας ότι καμία κοινότητα δεν μένει χωρίς πρόσβαση στις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.



Ειδικά για τους ηλικιωμένους και τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, τα ΕΛΤΑ τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου. Οι διανομείς των ΕΛΤΑ διαθέτουν πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, όπως POS και φορητές συσκευές PDA, που τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν συναλλαγές και να παρέχουν υπηρεσίες κατ' οίκον. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η ανθρώπινη επαφή και η προσωπική εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα για όσους έχουν περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης, με τρόπο οργανωμένο, ασφαλή και σταθερό.



Με ένα τηλεφώνημα στο 212 0000 700, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία του ταχυδρόμου της περιοχής τους και να προγραμματίζουν ραντεβού για εξυπηρέτηση στο σπίτι τους. Παράλληλα, τοπικές επιχειρήσεις και φορείς εξυπηρετούνται μέσω των κινητών κέντρων περισυλλογής αλληλογραφίας, τα οποία διέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση χωρίς καθυστερήσεις.



Επιπλέον, εξετάζονται ήδη συνεργασίες με ιδιώτες επαγγελματίες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη λειτουργία σημείων εξυπηρέτησης, υπό το εμπορικό σήμα των ΕΛΤΑ ή της ΕΛΤΑ Courier, όπως ήδη συμβαίνει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνέχεια της παρουσίας και των υπηρεσιών σε κάθε δήμο, με πιο ευέλικτο και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας.



Σημειώνουμε ότι η ταχυδρομική αγορά υφίσταται τα τελευταία χρόνια ριζικές μεταβολές, ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης ψηφιοποίησης και της δραστικής μείωσης της επιστολικής αλληλογραφίας. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει χαθεί το 90% του επιστολικού προϊόντος, ενώ μόνο την τελευταία πενταετία η μείωση ξεπέρασε το 50%. Σήμερα, λιγότερο από το 10% των συνολικών εσόδων των ΕΛΤΑ συνδέεται με τη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων, ενώ το κόστος λειτουργίας τους αντιστοιχεί σε περίπου 45% του συνολικού κόστους της εταιρείας.



Ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί το μέλλον και οι προοπτικές τους, των εργαζομένων τους και του κοινωνικού τους ρόλου, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι θέμα επιβίωσης για τα ίδια τα ΕΛΤΑ.



Στρατηγική μας είναι να υπάρχει η καλύτερη δυνατή κάλυψη. Τα ΕΛΤΑ έχουν ήδη ανέβει στην 2η θέση στην αγορά δεμάτων και επενδύουν σε σύγχρονες υποδομές logistics και ηλεκτροκίνησης, με 250 υβριδικά οχήματα και 250 ηλεκτρικά δίκυκλα που ενισχύουν την παρουσία τους σε όλη τη χώρα.



Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η εξυγίανση και ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ ώστε να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία θα λειτουργεί με βιωσιμότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα για να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλους τους πελάτες, με θετικό αποτύπωμα και ευθύνη. Άλλωστε, το ενιαίο δίκτυο ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier θα αριθμεί πάνω από 800 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα, διασφαλίζοντας την κάλυψη κάθε περιοχής και την αδιάλειπτη παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών



Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία λειτουργούν με ευθύνη απέναντι στους πολίτες και τις κοινότητες της χώρας, εξελίσσοντας το ιστορικό τους έργο μέσα από ένα σύγχρονο, βιώσιμο και αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας εποχής. Με σταθερή παρουσία στην περιφέρεια, επενδύσεις σε ανθρώπους και τεχνολογία και στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης, τα ΕΛΤΑ συνεχίζουν να συνδέουν την Ελλάδα — αξιόπιστα, σύγχρονα και παντού» καταλήγει η ανακοίνωση.

«Σχέδιο Αρμαγεδδώνας για τα ΕΛΤΑ» καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών

Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) κάνει λόγο για «Σχέδιο Αρμαγεδδώνας για τα ΕΛΤΑ», εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της στη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ, υπογραμμίζοντας - παράλληλα - ότι το ελληνικό δημόσιο οφείλει να αποζημιώσει τον Οργανισμό για την Καθολική Υπηρεσία και να δώσει αναπτυξιακή προοπτική. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, τα νέα πλάνα που προωθούνται δεν είναι καινούργια, αλλά αποτελούν επαναφορά, όσων είχαν παρουσιαστεί από το Υπερταμείο ήδη από το 2018, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ. Όπως σημειώνεται, η σημερινή επανεμφάνισή τους συνδέεται με την ταχύτητα υλοποίησης και την ένταση των αλλαγών, οι οποίες περιλαμβάνουν εκχώρηση έργου σε ιδιώτες και μετακινήσεις τακτικού προσωπικού.

Η ΠΟΣΤ επισημαίνει ότι η ραγδαία πτώση των εσόδων από το επιστολικό ταχυδρομείο και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, λόγω της ψηφιακής υποκατάστασης, δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τις κινήσεις αυτές, κατηγορώντας τη Διοίκηση ότι αποφεύγει να απαντήσει για τις πραγματικές αιτίες. Η Ομοσπονδία αποδίδει τη σημερινή κατάσταση σε είκοσι χρόνια απουσίας ολοκληρωμένων πολιτικών για τα ΕΛΤΑ και σε διαχρονικές αστοχίες των διοικήσεων, αλλά και στη μόνιμα καθυστερημένη και ανεπαρκή αποζημίωση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας. Η υποχρηματοδότηση αυτή, τονίζει, δεν επιτρέπει στα ΕΛΤΑ να επιτελέσουν τον κοινωνικό και οικονομικό τους ρόλο, διατηρώντας ταυτόχρονα βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα.

Η ΠΟΣΤ υπενθυμίζει ότι, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι πάροχοι Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας λαμβάνουν εθνικές αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα ΕΛΤΑ δεν λαμβάνουν καμία αντίστοιχη ενίσχυση. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για πολυεπίπεδες συνέπειες που πλήττουν όλους, με πρώτους τους εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ, οι οποίοι -όπως αναφέρεται- δεν φέρουν καμία ευθύνη για την κατάσταση, παρά μόνο «την άδολη προσφορά τους όλα αυτά τα χρόνια». Η ΠΟΣΤ δηλώνει ότι βρίσκεται στο πλευρό όλων των συναδέλφων, στηρίζοντας κάθε ταχυδρομικό που πλήττεται από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές. Παράλληλα, η Ομοσπονδία καλεί τους εργαζόμενους να τηρούν τις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις και να καταγγέλλουν άμεσα κάθε περίπτωση καταπάτησης δικαιωμάτων τους.

Υπογραμμίζει ότι διαθέτει την εμπειρία και τα μέσα να αντιδράσει θεσμικά και αποτελεσματικά, προσφεύγοντας στις αρμόδιες αρχές. Κλείνοντας την ανακοίνωση, η Π.Ο.Σ.Τ. επαναλαμβάνει πως, αν και τα περιθώρια δράσης είναι περιορισμένα, η διάθεση για συμβιβασμό είναι μηδενική.

«Η Π.Ο.Σ.Τ. διαθέτει την εμπειρία και τα μέσα να αντιδράσει ανάλογα και αποτελεσματικά για να προστατεύσει τα μέλη της με συνδικαλιστική δράση και προσφυγή στις αρμόδιες αρχές. Αδιαπραγμάτευτες κόκκινες γραμμές μας είναι οι θέσεις εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα, οι αμοιβές και καμία εξοντωτική μετακίνηση συναδέλφου.

Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι περισσότερο, αλλά δεν έχουμε τη διάθεση να συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο!» αναφέρει χαρακτηριστικά.