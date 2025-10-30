Μόνο στην Αττική πρόκειται να κλείσουν 41 καταστήματα, με τους δήμους Αλίμου, Δάφνης, Μεταμόρφωσης, Καισαριανής και Νίκαιας μεταξύ άλλων, να μένουν χωρίς κανένα κατάστημα.

Λουκέτο μπαίνει σε πολλά καταστήματα ΕΛΤΑ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αφού αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας. Από την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, έχει αναρτηθεί στα καταστήματα που κλείνουν, ανακοίνωση για την παύση λειτουργίας και από που θα εξυπηρετούνται πλέον οι κάτοικοι. Ωστόσο, από πλευράς ΕΛΤΑ δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.

Με ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα χθες, 29 Οκτωβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί τη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για κλείσιμο του καταστήματος Καισαριανής.

Απευθύνει επίσης κάλεσμα σε δημότες, συλλόγους, σωματεία να στηρίξουν τη διεκδίκηση να παραμείνει το ταχυδρομείο ανοιχτό και πλήρως στελεχωμένο με ευθύνη του κράτους, καθώς και στους βουλευτές Νοτίου Τομέα να τοποθετηθούν.

Κλείνουν τα ΕΛΤΑ στο Χαϊδάρι

Δήλωση Δημάρχου Χαϊδαρίου Μιχάλη Σελέκου για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ στο Χαϊδάρι: «Η Δημοτική Αρχή Χαϊδαρίου με οργή και αγανάκτηση καταδικάζει το κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στην πόλη μας. Αιφνιδιαστικά, όπως και οι υπόλοιποι συμπολίτες μας, πληροφορηθήκαμε το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, με ένα χαρτί που θυροκολλήθηκε στην πρόσοψη του υποκαταστήματος, το οποίο αναφέρει πως από Δευτέρα 3 Νοεμβρίου θα εξυπηρετούνται στο υποκατάστημα του Αιγάλεω.

Θεωρούμε πως η εξέλιξη αυτή επηρεάζει αρνητικά τους χιλιάδες συμπολίτες μας που εξυπηρετούνται από τα ΕΛΤΑ στο Χαϊδάρι. Πρόκειται για μια αναγκαία υπηρεσία, η απουσία της οποίας από την πόλη μας θα κάνει πιο δυσπρόσιτη την πρόσβαση σε υποκατάστημα ΕΛΤΑ προκειμένου να εξυπηρετηθεί κάποιος, ενώ θα αυξήσει σημαντικά και την ταλαιπωρία στο ίδιο το υποκατάστημα, αφού θα υπάρχει πλέον πολύ μεγαλύτερος φόρτος εργασίας. Μια εξέλιξη που εντάσσεται σε έναν σχεδιασμό «εξορθολογισμού» και «εξοικονόμησης πόρων», αφού κλείνουν δεκάδες υποκαταστήματα ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, καθώς με ευθύνη και της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων τα ΕΛΤΑ δεν λειτουργούν με γνώμονα την εξυπηρέτηση του κόσμου, αλλά με γνώμονα το κέρδος. Για ακόμα μια φορά δυστυχώς επιβεβαιώνεται πως για ό,τι αφορά τις ανάγκες του λαού μας «δεν υπάρχουν χρήματα» και επιστρατεύεται κάθε είδους «εξορθολογισμός», αλλά για στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων με κάθε τρόπο τα δισεκατομμύρια δίνονται χωρίς σταματημό.

Απαιτούμε να μην κλείσει κανένα υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, αλλά αντιθέτως να στελεχωθούν επαρκώς με μόνιμο προσωπικό, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών».

Ο Δήμος Μαραθώνος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο του ταχυδρομικού υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στον Μαραθώνα, μιας υπηρεσίας που εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες πολίτες, επαγγελματίες, ηλικιωμένους & ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.Η απόφαση αυτή, που λαμβάνεται χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση ή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, πλήττει ευθέως την εξυπηρέτηση των δημοτών.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Στέργιος Τσίρκας με επιστολή διαμαρτυρίας προς τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ και τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης και την παραμονή του καταστήματος σε πλήρη λειτουργία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Μαραθώνος θα φέρει ψήφισμα διαμαρτυρίας προς έγκριση στο αποψινό (30/10) Δημοτικό Συμβούλιο.