Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία δημόσια ανακοίνωση από την εταιρεία για την αιφνίδια αυτή κατάληξη που επηρεάζει σημαντικά πολίτες και εργαζομένους.

Ξαφνικό λουκέτο μπαίνει σε περισσότερα από 200 καταστήματα ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα. Εδώ και μερικές μέρες δήμαρχοι στην επαρχία και βουλευτές έχουν προβεί σε έντονες ανακοινώσεις διαμαρτυρόμενοι για το αιφνίδιο κλείσιμο των ΕΛΤΑ στα όρια των Δήμων τους καθώς στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών προσφέρουν νευραλγικές υπηρεσίες που αφορούν τις συντάξεις και τα επιδόματά τους.

Απο χτες, έχει αναρτηθεί στα καταστήματα που κλείνουν, ανακοίνωση για την παύση λειτουργίας και από που θα εξυπηρετούνται πλέον οι κάτοικοι Όπως φαίνεται από αύριο 31 Οκτωβρίου κλείνουν 200 καταστήματα ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα.

Στην Αττική κλείνουν αρκετά καταστήματα, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι στην επαρχία. Περιοχές στις οποίες πρόκειται να κλείσουν καταστήματα και έχουν υπάρξει αντιδράσεις όπως προκύπτει από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι στους Δήμους: Τυρνάβου, Λοκρών (στην Αταλάντη), Ερυμάνθου (Χαλανδρίτσα), Τζουμέρκων (Πράμαντα), Ορχομενού (Ορχομενός), Αριστοτέλης (Ιερισσός και Αρναία), Οιχαλίας (Θουρία, Μελιγαλά, Κορώνη και Πεταλίδι) και πολλές περιοχές ακόμη.

Σφοδρές αντιδράσεις για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ

Αντίδραση δημάρχου Σικυωνίων, Σπύρου Σταματόπουλου, με αφορμή το επικείμενο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ, στο Κιάτο της Κορινθίας.

Ο δήμαρχος, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του, αναφέρει : (…) Η ΕΛΤΑ Α.Ε ως φορέας καθολικής υπηρεσίας, έχει θεσμική υποχρέωση, που απορρέει και από τη νομοθεσία, να εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα απ’ τον τόπο κατοικίας τους. Οι αιφνιδιαστικές αποφάσεις αναστολής λειτουργίας, χωρίς εναλλακτικές λύσεις, όπως κινητές μονάδες ή τοπικοί πράκτορες, παραβιάζουν το πνεύμα και το γράμμα αυτής της υποχρέωσης (…).

Ο Σπύρος Σταματόπουλος, ζητά, όπως υπάρξει άμεση ανάκληση της απόφασης και όπως ξεκινήσει διαβούλευση με τον δήμο Σικυωνίων, για εξεύρεση βιώσιμης λύσης που θα διασφαλίζει την εξυπηρέτηση των πολιτών. Καλεί, δε, την Περιφέρεια, την Πολιτεία και τους εποπτικούς φορείς να τοποθετηθούν επί του θέματος, ενώ, γνωστοποιεί, ότι, ο δήμος Σικυωνίων, θα εξαντλήσει κάθε θεσμικό μέσο, για να διασφαλίσει ότι η φωνή των πολιτών του Κιάτου θα ακουστεί, όπως λέει χαρακτηριστικά.

Θα πρέπει να τονιστεί, ότι, υπάρχουν αντιδράσεις για τα θέματα των υποκαταστημάτων της Κορινθίας και από άλλους φορείς και από άλλους θεσμικούς παράγοντες. Όπως έχει διαρρεύσει, εκτός του υποκαταστήματος του Κιάτου, είναι να κλείσουν και τα υποκαταστήματα σε Βραχάτι και Λουτράκι Κορινθίας. Το ίδιο ισχύει και για υποκαταστήματα της Μεσσηνίας, της Λακωνίας, της Αργολίδας και της Αρκαδίας.

Σταματούν οριστικά τη λειτουργία τους τα ΕΛΤΑ στο πρακτορείο της Ιεράπετρας, αφήνοντας πίσω του εργαζόμενους σε καθεστώς αβεβαιότητας και την τοπική κοινωνία προβληματισμένη για τη συνεχιζόμενη αποψίλωση των κοινωφελών υπηρεσιών από ακριτικές περιοχές όπως η Ιεράπετρα. Ωστόσο το πρόβλημα δείχνει να είναι μεγαλύτερο διότι οι σαρωτικές αλλαγές στον Οργανισμό περιλαμβάνουν περικοπές και κλείσιμο καταστημάτων σε όλο τον νομό Λασιθίου. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, τα πρακτορεία της Ιεράπετρας, του Μακρύ Γιαλού, της Ελούντας και της Νεάπολης παύουν τη λειτουργία τους από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, μαζί με πολλά άλλα πρακτορεία σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερη σημασία για τον κάθετο τρόπο που γίνονται οι περικοπές χωρίς να εξετάζονται οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες ενός τόπου, ο Δήμος Ιεράπετρας καθίσταται ο πρώτος και μοναδικός (τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή ) Δήμος σε ολόκληρη την Ελλάδα στον οποίο δεν θα λειτουργεί πλέον κανένα πρακτορείο των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό συμβούλιο Ιεράπετρας στις 22 Οκτωβρίου όπου εκφράστηκαν προβληματισμοί για τα μεγάλα προβλήματα που θα δημιουργηθούν ειδικά με την εξυπηρέτηση των μεγάλων ανθρώπων που ζουν στα χωριά του Δήμου.

Άλλα οκτώ υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε κεφαλοχώρια στα νησιά του Βορείου Αιγαίου φαίνεται ότι κλείνουν αύριο Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, όπως προκύπτει από εσωτερική οδηγία της διοίκησης στους εργαζόμενους και προκαλούν την αντίδραση των νησιωτών.

Σύμφωνα με τον επικείμενο σχεδιασμό κλείνουν στη Λέσβο τα υποκαταστήματα Αγιάσου και Πλωμαρίου του δήμου Μυτιλήνης , Ερεσού Μολύβου και Μανταμάδου του δήμου Δυτικής Λέσβου. Ακόμα το υποκατάστημα Μούδρου στη Λήμνο, Καλαμωτής στη Χίο και Ραχών στην Ικαρία.

«Τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ στα χωρία επιτελούν πολύ σημαντικό έργο καθώς εκεί γίνονται όλες οι τραπεζικές συναλλαγές είτε από ανθρώπους που δεν έχουν εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες είτε από τους επισκέπτες. Ειδικά στην Ερεσό το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ έχει πολύ μεγάλο τζίρο λόγω των χιλιάδων επισκεπτών όλο το καλοκαίρι στην περιοχή μας. Άγνωστο τί θα γίνει και με τους εργαζόμενους στα υποκαταστήματα αυτά. Στην Ερεσό εργαζονται δυο μόνιμοι και ένας συμβασιούχος υποάλληλος. Ακόμα και στο υποκατάστημα Καλλονής να μετακινηθούν , αλλάζει όλη τους η ζωή » σημειώνει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της κοινότητας Ερεσού Αντώνης Ελευθερίου, μιλώντας στην ΕΡΤ Αιγαίου. Ο κ. Ελευθερίου ενημέρωσε ότι σήμερα συνεδριάζει το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας για να αποφασίσει τις περαιτέρω ενέργειες ενώ αύριο το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Λέσβου όπου θα τεθεί το θέμα αυτό.

Ο περιφερειάρχης Β. Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης με ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια της Περιφερειακής Αρχής για το κλείσιμο υποκαταστημάτων του ΕΛΤΑ στο Βόρειο Αιγαίο και θα θέσει αύριο το ζήτημα στους εκπροσώπους της Κυβέρνησης που θα βρίσκονται στην Μυτιλήνη. Ζητά «να επανεξετάσουν άμεσα την απόφαση αυτή και να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας των καταστημάτων, τουλάχιστον με εναλλακτικά σχήματα ή ενισχυμένα κινητά συνεργεία».

Στον δήμο Μυτιλήνης ο δήμαρχος Παναγιώτης Χριστόφας κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας χθες το απόγευμα, πρότεινε να πραγματοποιηθεί σήμερα μία έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την έγκριση σχετικού ψηφίσματος τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «Για να παραμείνει, όμως, η ελληνική περιφέρεια ζωντανή, είναι απαραίτητη η θέσπιση και όχι η κατάργηση κινήτρων για να μείνουμε και να δημιουργήσουμε τις οικογένειές μας εδώ, η ανάπτυξη και όχι η υποβάθμιση υποδομών και η ενίσχυση και όχι η κατάργηση υπηρεσιών. Είναι απαραίτητο η κεντρική διοίκηση να σταθεί αρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Σε αυτό το πλαίσιο, ως Δήμος Μυτιλήνης θα διεκδικήσουμε την ανάκληση της απόφασης αναστολής λειτουργίας των ταχυδρομείων στο Πλωμάρι και την Αγιάσο.

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ απέστειλε και ο δήμαρχος Ικαρίας Φανούρης Καρούτσος για το κλείσιμο του υποκαταστήματος Ραχών.

Αντίδραση και από τον Βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ , Λέσβιο στην καταγωγή Παναγιώτη Δουδωνή αλλά και από τον βουλευτή Λέσβου του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Παρασκεαιδη που με ανακοινώσεις τους καταδικάζουν την απόφαση αυτή και ενημερώνουν ότι «το ΠΑΣΟΚ, προχωρά σε κοινοβουλευτική παρέμβαση, σε συνεργασία με τον Τομεάρχη του κόμματος, Απόστολο Πάνα, όπου θα καταθέσουν επίκαιρη ερώτηση για το θέμα ζητώντας αναστολή της απόφασης.

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση στη Βουλή για το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα

Την έντονη ανησυχία της για το συνεχιζόμενο κλείσιμο καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) σε όλη τη χώρα εκφράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η οποία κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτριο Παπαστεργίου. Η ερώτηση συνυπογράφεται από το σύνολο των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται συστηματική συρρίκνωση του ταχυδρομικού δικτύου, με αναστολές λειτουργίας και οριστικά κλεισίματα καταστημάτων, τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές. Οι εξελίξεις αυτές εγείρουν σοβαρά ζητήματα σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων της ΕΛΤΑ Α.Ε. ως παρόχου Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.

Οι πολίτες πολλών περιοχών πλέον στερούνται βασικών υπηρεσιών, όπως πληρωμές, αποστολές και παραλαβές δεμάτων, καθώς και συναλλαγών μικροχρηματοοικονομικού χαρακτήρα, που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητά τους. Η εξέλιξη αυτή πλήττει ειδικά ηλικιωμένους, αγρότες και μικρές επιχειρήσεις, διαβρώνοντας την κοινωνική και οικονομική συνοχή της περιφέρειας.

Παρά τις σχετικές συμβατικές δεσμεύσεις και το εποπτικό πλαίσιο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), δεν έχουν υπάρξει επαρκείς εναλλακτικές λύσεις — όπως κινητές μονάδες, τοπικοί πράκτορες ή ψηφιακές υποστηρικτικές δομές — που θα κάλυπταν τα κενά από την κατάργηση φυσικών καταστημάτων.

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι τα ΕΛΤΑ συνιστούν κρίσιμο πυλώνα κοινωνικής συνοχής και ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές ταχυδρομικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

Σχετικά με τις επιπτώσεις στην Ήπειρο, ο βουλευτής Ιωαννίνων κ. Τσίμαρης σχολίασε ότι το κλείσιμο υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές του νομού πραγματοποιείται χωρίς σχεδιασμό και επιβαρύνει δυσανάλογα τους κατοίκους. «Αυτό δεν είναι εξορθολογισμός — είναι συνειδητή αποψίλωση της περιφέρειας. Είναι πολιτική που αντιμετωπίζει την ύπαιθρο ως πολίτη β’ κατηγορίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το ζήτημα παρακολουθείται στενά και θα υπάρξει συνέχεια με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσες κυβερνητικές ενέργειες.

Μάλαμα: Να αποσυρθεί κάθε σχέδιο για κατάργηση των υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ στη Χαλκιδική

Κατεπείγουσα κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε η Κυριακή Μάλαμα, βουλευτής Χαλκιδικής του Κινήματος Αλλαγής σε σχέση με το ζήτημα της κατάργησης των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Χαλκιδική.

Την ερώτηση συνυπογράφει η Αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, «το σχέδιο αυτό είναι αντιπαραγωγικό και βάλει ευθέως στην διατήρηση της κοινωνικής κι οικονομικής συνοχής της ελληνικής περιφέρειας. Η πηγή της κατάργησης βρίσκεται στο στρατηγικό σχέδιο του υπερταμείου για την περίοδο μέχρι το 2027, στο οποίο προβλέπεται ο "εξορθολογισμός του δικτύου", μέσα από την μείωση των λειτουργικών δαπανών».

Τονίζεται επίσης ότι «το υπερταμείο εφαρμόζει ένα σχέδιο απόσυρσης των ΕΛΤΑ από το δίκτυο του ταχυδρομικού έργου, ζημιώνοντας τις τοπικές κοινωνίες κι αθετώντας τις δεσμεύσεις που έχουν τα ΕΛΤΑ ως Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας μέχρι το 2028».

Η βουλευτής καλεί τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας κι Οικονομικών να ακυρώσει άμεσα την απόφαση και τους σχεδιασμούς του υπερταμείου για λόγους σοβαρού δημοσίου συμφέροντος :

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κύριο Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα : Να αποσυρθεί κάθε σχέδιο για την κατάργηση των εναπομείναντων υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Χαλκιδική.

Το σχέδιο για συρρίκνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ κατά 200 καταστήματα, μεταξύ των οποίων κι εκείνων του Δήμου Αριστοτέλη, της Νικητής, της Νέας Προποντίδας είναι αντιπαραγωγικό και βάλει ευθέως στην διατήρηση της κοινωνικής κι οικονομικής συνοχής της ελληνικής περιφέρειας. Η πηγή της κατάργησης βρίσκεται στο στρατηγικό σχέδιο του υπερταμείου για την περίοδο μέχρι το 2027, στο οποίο προβλέπεται ο "εξορθολογισμός του δικτύου", μέσα από την μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Το υπερταμείο εφαρμόζει ένα σχέδιο απόσυρσης των ΕΛΤΑ από το δίκτυο του ταχυδρομικού έργου, ζημιώνοντας τις τοπικές κοινωνίες κι αθετώντας τις δεσμεύσεις που έχουν τα ΕΛΤΑ ως Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας μέχρι το 2028. Με άλλα λόγια, το δημόσιο επιδοτεί τα ΕΛΤΑ για να διασφαλίζουν την συνέχεια του ταχυδρομικού έργου και το υπερταμείο μειώνει τα φυσικά καταστήματα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Σε ολόκληρη την Χαλκιδική την τελευταία εξαετία έχουν κλείσει σχεδόν όλα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, έχει κλείσει το 90% των φυσικών καταστημάτων των τραπεζών. Τα περισσότερα αυτόματα μηχανήματα μετρητών έχουν περάσει σε ιδιώτες παρόχους με χρέωση, ή έχουν καταργηθεί. Το σύνολο των αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών έχει καταργηθεί, με αποτέλεσμα την σοβαρή δυσλειτουργία της οικονομίας. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα ΕΛΤΑ είναι απορίας άξιο πως κρίνεται η διατήρηση τους μη συμφέρουσα, την ώρα που το ταχυδρομικό έργο συνολικά έχει εκτοξευτεί κι οι ιδιώτες πάροχοι έχουν πολλαπλασιαστεί, ιδιαίτερα στην Χαλκιδική.

Επειδή είναι απαράδεκτο να αφήνεται ολόκληρη η Χαλκιδική χωρίς υποκατάστημα των ΕΛΤΑ.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών :

Στην βάση ποιων οικονομοτεχνικών και κοινωνικών δεδομένων αποφασίστηκε η κατάργηση των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Χαλκιδική;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μάλαμα Κυριακή

Τζάκρη Θεοδώρα

Νέο κύμα λουκέτων έρχεται στα καταστήματα των ΕΛΤΑ στην Ήπειρο

Νέο κύμα λουκέτων έρχεται στα καταστήματα των ΕΛΤΑ στην Ήπειρο δημιουργώντας νέες δυσκολίες για τους πολίτες της ελληνικής επαρχίας. Μετά το κατάστημα στα Πράμαντα που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο Δήμο ακολουθεί πλήθος περιοχών της Ηπείρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, εντός των ημερών κλείνουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, σε Μέτσοβο, Τσεπέλοβο, Ζίτσα, Φιλιππιάδα, Καναλάκι, Λούρο, όπως και ένα υποκατάστημα στην πόλη των Ιωαννίνων.

Μετά τις τράπεζες, τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες, τα ΕΛΤΑ αποτελούν πλέον την τελευταία «ανάσα» της υπαίθρου – και αυτή αφαιρείται βίαια.

Οι κάτοικοι βλέπουν το ίδιο τους το κράτος να γυρνά την πλάτη, παρά τις μεγαλόστομες υποσχέσεις για στήριξη της υπαίθρου. Με το κλείσιμο των ταχυδρομείων, οι ορεινές κοινότητες χάνουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες – πληρωμές λογαριασμών, παραλαβή συντάξεων, επικοινωνία – και μπαίνουν σε μια επικίνδυνη πορεία εγκατάλειψης.

Οργισμένες φωνές από τοπικούς φορείς και πολίτες κάνουν λόγο για πλήρη απαξίωση της ζωής και των ανθρώπων της υπαίθρου. Η πολιτική εγκατάλειψη των χωριών συνιστά όχι απλά γραφειοκρατική απόφαση, αλλά μια χαριστική βολή σε περιοχές που αγωνίζονται να παραμείνουν ζωντανές.

Παράλληλα από τα λουκέτα δημιουργούνται κι άλλες παρενέργειες καθώς εκεί όπου οι υπάλληλοι διέμεναν μόνιμα στα χωριά, όπως για παράδειγμα στα Πράμαντα, θα υποχρεωθούν να μετακινηθούν με τις οικογένειές τους κάτι που θα επηρεάσει και τα σχολεία.

Δήλωση του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας και Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μίλτου Ζαμπάρα

Η απόφαση για το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην Αιτωλοακαρνανία – στη Βόνιτσα, στο Καινούργιο, στη Γαβαλού, στις Φυτείες, στο Αιτωλικό, στο Θέρμο και στον Άγιο Βλάση – συνιστά άλλη μια σκληρή επίθεση στην καθημερινότητα των πολιτών και στη συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Την ώρα που οι κάτοικοι της υπαίθρου παλεύουν με την εγκατάλειψη, τη δημογραφική συρρίκνωση και την έλλειψη βασικών υποδομών, η κυβέρνηση προχωρά σε μια απόφαση που ακυρώνει το δικαίωμα στην ίση πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Οι ηλικιωμένοι, οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες μένουν χωρίς στοιχειώδη εξυπηρέτηση, αναγκασμένοι να μετακινούνται χιλιόμετρα για απλές συναλλαγές.

Αυτό δεν είναι «εξορθολογισμός» – είναι συνειδητή αποψίλωση της περιφέρειας. Είναι πολιτική που αντιμετωπίζει την ύπαιθρο ως πολίτη β’ κατηγορίας.

Η Αιτωλοακαρνανία δεν θα σωπάσει μπροστά στη διάλυση των ΕΛΤΑ, όπως αντίστοιχα για τα νοσοκομεία, για τα σχολεία, για την αγροτική παραγωγή.

Καλούμε την κυβέρνηση να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα σε ποιοτικές και προσβάσιμες δημόσιες υπηρεσίες – και αυτό το δικαίωμα δεν θα το παραχωρήσουμε.

Έκτακτη συνεδρίαση στο Μέτσοβο για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ

Ο ένας μετά τον άλλο αντιδρούν οι Δήμοι στις περιοχές των οποίων κατεβάζουν ρολά τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Η απόφαση για τα λουκέτα αιφνιδίασε τους πάντες και προκαλεί οργή και αγανάκτηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετσόβου προστίθεται σε όσους αντιδρούν καθώς το απόγευμα προχωρά σε έκτακτη σύγκληση με μοναδικό θέμα το κλείσιμο των ΕΛΤΑ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης το απόγευμα.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Βασιλική Μπουζάλη-Παπακωνσταντίνου, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων για ένα θέμα που αφορά άμεσα την τοπική κοινωνία και την καθημερινότητα των κατοίκων.