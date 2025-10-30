Ο Έβρος και η υπόλοιπη Ελλάδα, αποχαιρετούν από αυτήν την εβδομάδα, άλλα διακόσια καταστήματα των ΕΛΤΑ.

Από αύριο θα αποτελούν παρελθόν πλέον, άλλα τρία καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων στον Έβρο. Όλα αυτά στο πλαίσιο του προγράμματος των ΕΛΤΑ για την αλλαγή προτεραιοτήτων και τρόπων εξυπηρέτησης του κοινού.

Η αλήθεια είναι ότι οι αναμνήσεις με τον ταχυδρόμο της γειτονιάς, ως οικείο και καθημερινό πρόσωπο, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Οι νέες τεχνολογίες έκαναν την επικοινωνία άμεση και εύκολη, οπότε ο ρόλος των ταχυδρομείων έπεσε σε δεύτερη μοίρα.

Όμως σε περιοχές ακριτικές όπως ο Έβρος και μάλιστα σε οικισμούς απομονωμένους, το ταχυδρομείο έδειχνε ότι είχε μείνει ακόμα κάτι να λειτουργεί και αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία για τους τελευταίους ηλικιωμένους που έμειναν εκεί.

Τώρα μένουν χωρίς ταχυδρομικό κατάστημα ακόμα και πόλεις ή κωμοπόλεις, όπως το Σουφλί και το Τυχερό, ενώ οι Μεταξάδες ακολοθούν τη μοίρα κι άλλωνν μεγάλων οικισμών του Έβρου που στο παρελθόν γνώρισαν δόξες, αλλά σήμερα μένουν σχεδόν έρημοι.

Όσο κι αν ακούγονται φωνές για αντίδραση σε αυτήν την απόφαση των ΕΛΤΑ, φαίνεται για μια ακόμη φορά ότι η λογική της νέας εποχής και των μεγαλοστελεχών, δεν υπολογίζει τέτοιες ευαισθησίες.

Πηγή: e-evros.gr