Τα ΕΛΤΑ οδηγούν σε ξαφνικό «θάνατο» 204 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Μία απόφαση που φέρνει ανησυχία και εκνευρισμό σε πολίτες, εργαζομένους κυρίως της επαρχίας.

Ωστόσο, το λουκέτο δεν αφορά μόνο καταστήματα ΕΛΤΑ της επαρχίας αλλά και της Αττική. Συγκεκριμένα, στην λίστα υπάχρουν 32 καταστήματα στην Αττική που βάζουν λουκέτο το πλαίσιο αναδιάρθρωσης, όπως αναφέρει η εταρεία.

Σύμφωνα με την λίστα με τα καταστήματα ΕΛΤΑ που κλείνουν παρατηρούμε ότι και στην Αθήνα είναι αυτά που κλείνουν και συγκεκριμένα: ΑΛΙΜΟΥ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2) (CARREFOUR), ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΓΕΡΑΚΑ, ΔΑΦΝΗΣ, ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18), ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49), ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13), ΜΑΝΔΡΑΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54), ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14), ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

Τι απαντούν τα ΕΛΤΑ

Από την πλευρά τους, τα ΕΛΤΑ απαντούν ότι η απόφαση δεν είναι τιμωρητική αλλά αναγκαία για να συνεχίσει να υπάρχει ο οργανισμός. Η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι τα συγκεκριμένα καταστήματα είχαν πολύ λίγη δουλειά, κάποια μάλιστα με ζημίες πάνω από 150.000 ευρώ τον χρόνο, και ότι ενώ τα φυσικά καταστήματα φέρνουν λιγότερο από το 10% των εσόδων, κοστίζουν σχεδόν το μισό λειτουργικό κόστος της εταιρείας. Όπως υποστηρίζουν, το ταχυδρομείο αλλάζει εποχή: το χαρτί και οι επιστολές σχεδόν εξαφανίζονται και η ψηφιακή εποχή και τα δέματα από το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι το μέλλον.

Τα ΕΛΤΑ τονίζουν πως δεν εγκαταλείπουν τις περιοχές, αλλά αλλάζουν τρόπο εξυπηρέτησης. Υπόσχονται ενισχυμένο δίκτυο ταχυδρόμων, εξοπλισμό με POS και φορητές συσκευές, ραντεβού στο σπίτι για ηλικιωμένους και απομακρυσμένες περιοχές, κινητές μονάδες και συνεργασίες με μικρά τοπικά καταστήματα που θα λειτουργούν ως σημεία εξυπηρέτησης. Με ένα τηλεφώνημα - λένε - οι πολίτες θα μπορούν να κανονίζουν επίσκεψη ταχυδρόμου στην πόρτα τους για συναλλαγές. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι αυτό το «νέο μοντέλο» είναι πιο δίκαιο, πιο γρήγορο και οικονομικά βιώσιμο.