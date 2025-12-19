Ο Νίκος Δένδιας βρέθηκε στη Σερβία για την γιορτή του Αγίου Νικολάου.

Καλεσμένος στο πατρικό του Σέρβου προέδρου ήταν ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σε σχετική ανάρτηση που έκανε, ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε για την πρόσκληση και παράθεσε σχετική φωτογραφία.

«Είχα την τιμή να είμαι προσκεκλημένος από τον Πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς στην πατρική του κατοικία, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Νικολάου, προστάτη Αγίου πολλών οικογενειών στη χώρα και του οποίου φέρω το όνομα» έγραψε στο Χ ο υπουργός Άμυνας.

{https://twitter.com/NikosDendias/status/2002057737400955171}