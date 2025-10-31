Τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ δείχνουν ότι το τρίτο τρίμηνο του 2025 σημειώθηκαν αλλεπάλληλα ρεκόρ.

Σταθερά πάνω από το ένα εκατομμύριο διατηρούνται οι διαθέσιμες κλίνες τύπου Airbnb στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την εκρηκτική ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης – μια εξέλιξη που, παρά τη θετική της διάσταση για τους ιδιοκτήτες και την τουριστική ζήτηση, προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερο προβληματισμό για τις επιπτώσεις στην κατοικία και τον τουριστικό χάρτη της χώρας.

Παρά το νέο πλαίσιο κανόνων που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Οκτωβρίου, η αγορά συνεχίζει να επεκτείνεται, τροφοδοτούμενη από την ισχυρή ζήτηση του εξωτερικού και την προοπτική υψηλότερων αποδόσεων για τους εκμισθωτές.

Τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ δείχνουν ότι το τρίτο τρίμηνο του 2025 σημειώθηκαν αλλεπάλληλα ρεκόρ. Τον Ιούλιο καταγράφηκαν 246.000 καταλύματα, έναντι 232.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ τον Αύγουστο ο αριθμός έφθασε τις 247.000, το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Τον Σεπτέμβριο τα καταλύματα παρέμειναν στα 245.000, επιβεβαιώνοντας ότι η προσφορά παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα παρά τις πρώτες –έστω περιορισμένες– ρυθμιστικές παρεμβάσεις.

Ακόμη πιο ενδεικτική της τάσης είναι η εικόνα στις διαθέσιμες κλίνες: 1,078 εκατ. τον Ιούλιο, 1,081 εκατ. τον Αύγουστο, 1,075 εκατ. τον Σεπτέμβριο, δηλαδή περίπου 56.000-58.000 περισσότερες ανά μήνα σε σύγκριση με το 2024. Με απλά λόγια, η Ελλάδα διατηρεί από τον Απρίλιο και μετά σταθερά πάνω από ένα εκατομμύριο διαθέσιμες κλίνες σε Airbnb – αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τις περίπου 895.000 κλίνες των ξενοδοχείων όλης της χώρας.

Ωστόσο, πίσω από τα εντυπωσιακά νούμερα αναδύονται έντονοι προβληματισμοί. Η συνεχιζόμενη αύξηση της προσφοράς σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές, που ενισχύονται από την ξένη ζήτηση, εντείνει τις πιέσεις στη μακροχρόνια αγορά κατοικίας, με τις μεγάλες πόλεις, ιδιαίτερα την Αθήνα, να αντιμετωπίζουν ήδη κρίση προσιτής στέγης. Παράλληλα, τίθεται ζήτημα ισορροπίας στο τουριστικό μοντέλο της χώρας, με τους ξενοδόχους να εκφράζουν ανησυχία για αθέμιτο ανταγωνισμό και αλλοίωση του χαρακτήρα δημοφιλών προορισμών.