Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται μισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν δήλωσαν αναδρομικά αποδοχών και συντάξεων.

Με εντατικούς ρυθμούς ελέγχει η ΑΑΔΕ χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις, οι οποίες παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα, οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν επιταχύνει τις διαδικασίες, ανοίγοντας κατά προτεραιότητα φακέλους του φορολογικού έτους 2019, προκειμένου να προλάβουν την οριστική παραγραφή τους.

Η βασική προθεσμία παραγραφής παραμένει πενταετής, ωστόσο ο χρόνος μπορεί να παραταθεί σε σειρά περιπτώσεων, όπως όταν προκύπτουν νέα στοιχεία, όταν ζητούνται πληροφορίες από το εξωτερικό ή όταν εκκρεμούν προσφυγές και δικαστικές αποφάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις η διάρκεια ελέγχου μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 15 χρόνια.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται μισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν δήλωσαν αναδρομικά αποδοχών και συντάξεων, ιδιοκτήτες ακινήτων με εισοδήματα από ενοίκια που δεν εμφανίστηκαν στο σύστημα, αλλά και φυσικά πρόσωπα με αποδοχές από το εξωτερικό που δεν δηλώθηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι πράξεις επιβολής φόρων και προστίμων πρέπει να κοινοποιηθούν εγκαίρως. Εάν τα σχετικά ειδοποιητήρια δεν σταλούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, οι υποθέσεις παραγράφονται οριστικά.

Η επιλογή των υποθέσεων γίνεται μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος ανάλυσης κινδύνου, το οποίο αξιοποιεί στοιχεία από φορολογικές βάσεις δεδομένων, υπηρεσίες εσωτερικού και διεθνείς ανταλλαγές πληροφοριών. Οι ελεγκτές επικεντρώνονται στις πιο «ύποπτες» περιπτώσεις, εφαρμόζοντας συγκεκριμένα κριτήρια.

Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί υποθέσεις του φορολογικού έτους 2019, οι οποίες υπάγονται στην πενταετή περίοδο παραγραφής, η οποία στην πράξη λειτουργεί ως 5+1 έτη, καθώς ο χρόνος αρχίζει να μετράει από την επομένη της περιόδου υποβολής της δήλωσης. Παράλληλα εξετάζονται φάκελοι μεταβιβάσεων ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, καθώς και επιχειρήσεις που εμφάνισαν ανακριβή στοιχεία στα βιβλία τους.

Ιδιαιτέρως αυστηρός είναι ο έλεγχος σε υποθέσεις του 2021 για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, καθώς σε αυτές εφαρμόζεται τριετής παραγραφή. Την ίδια ώρα, ανοίγουν και φάκελοι του 2014, όταν έχουν εντοπιστεί πλαστά ή εικονικά στοιχεία που συνιστούν φοροδιαφυγή, με τα ποσά μη δηλωθέντων εισοδημάτων να ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ για παρακρατούμενους φόρους ή τα 100.000 ευρώ για φόρο εισοδήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις η παραγραφή επεκτείνεται στη δεκαετία.