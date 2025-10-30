Οι αυξήσεις στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ εφαρμόστηκαν αλλά με άλλο τρόπο. Αυτό ανέφερε η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όταν η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει αυξήσεις στα κοινωνικά επιδόματα, το μήνυμα ήταν σαφές: στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών απέναντι στην ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής. Οι ανακοινώσεις έγιναν, οι προσδοκίες καλλιεργήθηκαν, οι αυξήσεις όμως ποτέ δεν εφαρμόστηκαν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Dnews, τα ποσά για τις αυξήσεις στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ δεν βρέθηκαν και αυτές μετατράπηκαν σε φοροελαφρύνσεις. Μάλιστα, για την ενίσχυση της κυβερνητικής απόφαση εντάχτηκε και στο γενικότερο πλαίσιο ενός αφηγήματος με κύριο μότο «να φύγουμε από την επιδοματική πολιτική».

Σήμερα, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε πως στην ουσιά η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει την στήριξη που υποσχέθηκε δίνοντας επιστροφή ενοικίου αντί για αύξηση στο επίδομα στέγασης και... φοροελαφρύνσεις αντί για αυξήσεις στο επίδομα παιδιού και γενικότερα στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ που επίσης υποσχέθηκε.

Με άλλα λόγια, οι εξαγγελθείσες ενισχύσεις μεταφράστηκαν σε διαφορετικές πολιτικές, οι οποίες παρουσιάζονται σήμερα ως ισοδύναμες.

Στο ερώτημα μάλιστα, για τα κριτήρια των επιδομάτων και εάν αυτά θα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου τόνισε πώς αυτό στην ουσία είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Επισήμανε βέβαια ότι πολλοί που αποκρύπτουν εισοδήματα, λαμβάνουν επιδόματα και πολλοί τα χάνουν ακόμα για πολύ - πολύ μικρά εισοδήματα που ενδεχομένως έχουν.

