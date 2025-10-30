Το νέο στάδιο προβλέπει την τεχνική ανάπτυξη του συστήματος, τη συνεργασία με παρόχους πληρωμών και εμπόρους, καθώς και στήριξη της νομοθετικής διαδικασίας.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρά στο επόμενο στάδιο του σχεδίου για το ψηφιακό ευρώ, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της προπαρασκευαστικής φάσης που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ευθυγραμμίζεται με το αίτημα των ηγετών της Ε.Ε. για επιτάχυνση του έργου, με στόχο ένα ασφαλές, σύγχρονο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών.

Το νέο στάδιο προβλέπει την τεχνική ανάπτυξη του συστήματος, τη συνεργασία με παρόχους πληρωμών και εμπόρους, καθώς και στήριξη της νομοθετικής διαδικασίας. Αν το κανονιστικό πλαίσιο εγκριθεί το 2026, η ΕΚΤ εκτιμά πως οι πρώτες δοκιμαστικές συναλλαγές θα μπορούσαν να ξεκινήσουν στα μέσα του 2027, με την πρώτη πιθανή κυκλοφορία του ψηφιακού νομίσματος εντός του 2029.

«Το ευρώ αποτελεί σύμβολο ενότητας και αξιοπιστίας. Προετοιμαζόμαστε ώστε η πιο χειροπιαστή μορφή του να είναι κατάλληλη για το μέλλον», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τονίζοντας ότι το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μετρητά, μεταφέροντας τα πλεονεκτήματά τους στον ψηφιακό κόσμο.

Το ψηφιακό ευρώ, σύμφωνα με την ΕΚΤ, θα προστατεύει την ιδιωτικότητα των χρηστών, θα ενισχύει την οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης και θα προσφέρει μια δημόσια, ασφαλή επιλογή ψηφιακής πληρωμής, σε μια εποχή που η χρήση μετρητών φθίνει. Παράλληλα, η ΕΚΤ υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση του δικαιώματος συναλλαγών με μετρητά.

Τα συνολικά έξοδα ανάπτυξης εκτιμώνται σε 1,3 δισ. ευρώ έως το 2029, ενώ το ετήσιο λειτουργικό κόστος αναμένεται περίπου στα 320 εκατ. ευρώ. Το κόστος θα αναληφθεί από το Ευρωσύστημα και, όπως και στην περίπτωση των τραπεζογραμματίων, εκτιμάται ότι θα αντισταθμιστεί από το παραγόμενο νομισματικό εισόδημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Πιέρο Τσιπολόνι, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, υπογράμμισε ότι πρόκειται για «συλλογική προσπάθεια ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του νομισματικού συστήματος της Ευρώπης», επισημαίνοντας ότι το ψηφιακό ευρώ θα μειώσει το κόστος για τους εμπόρους και θα αποτελέσει βάση για καινοτομία και ανταγωνισμό στην αγορά πληρωμών.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι ο σχεδιασμός του ψηφιακού ευρώ βασίστηκε σε εκτεταμένες έρευνες με καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις, με τα ευρήματα να αναδεικνύουν την ανάγκη για απλές, ασφαλείς και προσβάσιμες ψηφιακές πληρωμές. Σύμφωνα με την Τράπεζα, το νέο ψηφιακό νόμισμα δεν θα δημιουργήσει κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χάρη σε προβλεπόμενους μηχανισμούς όπως τα όρια διακράτησης.

Η επόμενη φάση του έργου θα προχωρήσει με ευελιξία, σε πλήρη συντονισμό με τη νομοθετική διαδικασία, ώστε η Ευρωζώνη να είναι έτοιμη για ένα πιθανό λανσάρισμα του ψηφιακού ευρώ πριν από το τέλος της δεκαετίας.