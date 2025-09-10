Στα 2,2 δισ. ευρώ τα έσοδα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής το 2025

Το ποσό είναι αυξημένο κατά 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024.

Στα 2,2 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα φτάσουν φέτος τα έσοδα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποδέχθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρουσίασε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Το ποσό είναι αυξημένο κατά 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024, όταν τα έσοδα είχαν ανέλθει σε 1,7 δισ. ευρώ, και δεν αποκλείεται να αυξηθεί περαιτέρω καθώς τίθενται σε εφαρμογή νέα εργαλεία ελέγχου, όπως το ψηφιακό πελατολόγιο και το ψηφιακό δελτίο αποστολής.

Μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης προέρχεται από μέτρα που σχετίζονται με την απόδοση έμμεσων φόρων, κυρίως του ΦΠΑ. Η πλήρης εφαρμογή της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS, η καθολική χρήση των POS σε όλους τους κλάδους και η ενίσχυση του συστήματος ηλεκτρονικών βιβλίων MYDATA αποδίδουν ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Από τον Ιανουάριο του 2025 οι δηλώσεις ΦΠΑ «κλείδωσαν», γεγονός που σημαίνει ότι οι επαγγελματίες δεν μπορούν πλέον να διορθώνουν στοιχεία. Ό,τι ανεβαίνει στα ηλεκτρονικά βιβλία μεταφέρεται αυτόματα τόσο στη δήλωση ΦΠΑ όσο και στη φορολογική δήλωση στο τέλος του έτους. Η εξέλιξη αυτή εξαλείφει τις δυνατότητες αποκλίσεων και αυξάνει τα έσοδα του Δημοσίου.

Την ίδια στιγμή, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές στην Ελλάδα κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Το 2024 ανήλθαν σε 67,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,7% σε σύγκριση με το 2023, ενώ για το 2025 εκτιμάται ότι θα καταγραφεί νέο ρεκόρ. Η αυξημένη χρήση των POS και η άμεση διασταύρωση με τις ταμειακές μηχανές συμβάλλουν καθοριστικά στη φορολογική συμμόρφωση και στην αύξηση της απόδοσης του ΦΠΑ.

Παράλληλα, το ψηφιακό δελτίο αποστολής δίνει στις φορολογικές αρχές τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη διακίνηση αγαθών. Τα δεδομένα διαβιβάζονται στο MYDATA και διασταυρώνονται με τα εκδοθέντα τιμολόγια, περιορίζοντας τις απώλειες από το λαθρεμπόριο και τις εικονικές συναλλαγές. Στο ίδιο πλαίσιο, η καθολική εφαρμογή του ηλεκτρονικού τιμολογίου επιτρέπει την πλήρη καταγραφή των συναλλαγών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, δημιουργώντας ένα ενιαίο πεδίο ελέγχου και ενισχύοντας τα έσοδα από τον ΦΠΑ.

Συνολικά, τέσσερα από τα έξι βασικά μέτρα που εφαρμόζονται έχουν άμεση σύνδεση με την απόδοση έμμεσων φόρων, γεγονός που δείχνει ότι η στρατηγική του οικονομικού επιτελείου εστιάζει κυρίως στην ενίσχυση της συμμόρφωσης μέσω του ΦΠΑ. Τα υπόλοιπα μέτρα, όπως το ψηφιακό πελατολόγιο και η μονάδα μαζικών διασταυρώσεων για αδήλωτα εισοδήματα, στοχεύουν περισσότερο στη φορολογία εισοδήματος.